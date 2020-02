Unter Freitag, 14. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1130: In Rom werden nach dem Tod von Honorius II. zwei Päpste gewählt: Anaklet II. (Pietro Pierleoni) und Innozenz II. (Gregorio Papareschi). Letzterer wird von Kaiser Lothar unterstützt und kann sich schließlich durchsetzen.

1670: Kaiser Leopold I. verfügt, dass alle Juden Wiens die Residenzstadt bis zum Fronleichnamstag verlassen müssen.

1915: Bei einem Sprengstoffattentat, das gegen den bulgarischen König Ferdinand gerichtet war, kommen während eines Maskenballs in Sofia mehrere Personen ums Leben.

1925: In Wien gewinnen Willi Böckl bei den Herren und Herma Jaros-Szábo und Ludwig Wrede im Paarlaufen den Weltmeistertitel im Eiskunstlauf.

1945: Der deutsche Testpilot Hans Zübert fliegt erstmals eine lenkbare Rakete vom Typ "Natter".

1950: Die Sowjetunion und die Volksrepublik China schließen einen dreißigjährigen Freundschafts- und Beistandspakt.

1975: In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul werden 1.800 der Moon-Sekte ("Vereinigungskirche") angehörende Brautpaare gleichzeitig getraut.

1990: Beim Absturz eines Airbus der "Indian Airlines" kommen in der südindischen Stadt Bangalore 91 Menschen ums Leben, mehr als 50 überleben mit Verletzungen.

1990: In der zentralasiatischen Sowjetrepublik Tadschikistan brechen Unruhen aus.

2005: Bei einem verheerenden Bombenanschlag in Beirut wird der frühere libanesische Ministerpräsident Rafik Hariri getötet, 16 weitere Menschen sterben und rund 130 werden verwundet. Da Syrien als Drahtzieher hinter dem Attentat vermutet wird, ermittelt die UNO und trifft Anfang 2006 Vorbereitungen zur Installation eines Sondergerichts, das die Täter zur Verantwortung ziehen soll.

2005: Ein Bildungsgipfel mit Ministerin Elisabeth Gehrer (V) an der Spitze legt sich auf die Abschaffung der Zwei-Drittel-Erfordernis bei Schulgesetzen fest.

2015: Bei Attentaten auf eine Diskussionsrunde mit dem schwedischen Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks sowie Stunden danach auf eine Synagoge in Kopenhagen werden zwei Menschen getötet und fünf Polizisten verletzt. Sicherheitsbeamte erschießen schließlich den Täter.



Geburtstage: Max Horkheimer, dt. Philosoph und Soziologe (1895-1973); Georg Thomalla, dt. Schauspieler (1915-1999); Judith Holzmeister, öst. Schauspielerin (1920-2008); Wolfgang Koos, öst. Mediziner (1930-2000); Hans Adam II., Fürst von Liechtenstein (1945).

Todestage: Richard II., König von England (1367-1400); Pelham Grenville Wodehouse, brit. Autor (1881-1975); Sir Julian Sorell Huxley, brit. Biologe (1887-1975); Gustav Tauschek, öst. Erfinder (1899-1945); Fritz Thoren (Pseud. Fredrik Thomas), schwed. Romancier (1899-1950); Victor Gruen (eigtl. David Grünbaum), öst. Architekt (1903-1980); U Nu, burmes. Staatsmann (1907-1995); Maria Andergast (eigtl. Pitzer), öst. Schauspielerin (1912-1995); Michele Ferrero, ital. Süßwarenhersteller (1925-2015); Rafik Hariri, liban. Ex-Regierungschef (1944-2005).

Namenstage: Valentin, Cyrill, Method, Gisbert, Bruno, Johann, Konrad, Josefa, Kurt.

Quelle: SN