Unter Montag, 14. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

842: Die Könige Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche bestätigen in den "Straßburger Eiden" ihr Bündnis gegen Kaiser Lothar I. In dem Dokument findet Deutsch zum ersten Mal Anwendung als Urkundensprache.

1797: Die britische Flotte unter Admiral Horatio Nelson siegt vor Kap St. Vincent über die spanische Flotte (Erster Koalitionskrieg 1792-97).

1912: Arizona wird 48. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika.

1912: Im Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha wird das geheime und direkte Wahlrecht eingeführt.

1917: Auf Kuba kommt es zu einer Revolte gegen Präsident Mario García Menocal. Die Vereinigten Staaten sagen ihm ihre Unterstützung zu.

1942: Die polnischen Widerstandsstreitkräfte werden zur Armia Krajowa (Heimatarmee) zusammengefasst.

1952: In Oslo beginnen die VI. Olympischen Winterspiele.

1967: In Moskau werden die Schriftsteller Sinjawski und Daniel wegen "antisowjetischer Propaganda" zu sieben bzw. fünf Jahren Haft verurteilt.

1967: In Mexiko unterzeichnen 14 Länder Mittel- und Südamerikas einen Vertrag über die Bildung einer atomwaffenfreien Zone.

1977: Die spanische Polizei verhaftet die Anführer der linksgerichteten Terrororganisation GRAPO.

1987: Die Nationalrätin Eva Segmüller wird als erste Frau zur Präsidentin einer Schweizer Regierungspartei, der Christlich-Demokratischen Volkspartei (CVP), gewählt.

1987: Der neue Airbus A320 hat "Weltpremiere". Das neue Mittelstreckenflugzeug mit 150 Plätzen und einem hochmodernen Cockpit wird vom britischen Thronfolger Prinz Charles und seiner Frau Prinzessin Diana in Anwesenheit des französischen Premierministers Jacques Chirac eingeweiht (Jungfernflug am 22. Februar).

1997: In Hamburg werden zwei Entführer des Multimillionärs Jan Philipp Reemtsma zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

2002: Vor dem Haager UNO-Kriegsverbrechertribunal verteidigt der jugoslawische Ex-Präsident Slobodan Milošević sein Vorgehen in den Balkan-Konflikten mit dem notwendigen "Kampf gegen den Terrorismus".

2002: Der Emir von Bahrain, Scheich Hamad Bin Issa al-Khalifa, nimmt den Königstitel an.

2002: Auf dem Flughafen von Kabul wird der afghanische Luftfahrtminister Abdul Rahman von Pilgern erschlagen.



Geburtstage: Francesco Cavalli (eigtl. Pier F. Caletti-Bruni), ital. Komponist (1602-1676); Anton Faistauer, öst. Maler (1887-1930); Herbert Aaron Hauptman, US-Biophysiker; Nobelpreis 1985 (1917-2011); Heinz Friedrich, dt. Verleger (1922-2004); Heinrich Wrba, öst. Krebsforscher (1922-2001); Hans Kann, öst. Pianist und Komponist (1927-2005); Alexander Kluge, dt. Schriftsteller (1932); Nicole Heesters, dt. Schauspielerin (1937); Michael Bloomberg, US-Medienunternehmer und Politiker; Bürgermeister von New York 2002-2013 (1942); Josef Hader, öst. Kabarettist und Schauspieler (1962); Cadel Evans, austral. Ex-Radrennfahrer (1977).

Todestage: Jean Dauberval, frz. Tänzer (1742-1802); David Sprüngli, Schweizer Zuckerbäcker und Chocolatier (1776-1862); Julius Hermann, öst. Militärkapellmeister (1889-1977); Dmitri Borissowitsch Kabalewski, russ.Komponist (1904-1987); Karolos Koun, griech. Theaterregisseur (1908-1987).

Namenstage: Valentin, Cyrill, Method, Gisbert, Bruno, Johann, Konrad, Josefa, Kurt.