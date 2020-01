Unter Dienstag, 14. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1860: Der deutsche Unternehmer Werner von Siemens beendet die Verlegung des ersten Unterwasser-Stromkabels nach Indien. Das Kabel ist 5.500 km lang und führt vom ägyptischen Suez über die jemenitische Hafenstadt Aden und Musqat im Oman bis nach Indien.

1875: Nach der Restaurierung der Monarchie in Spanien zieht König Alfons XII. in Madrid ein.

1875: In London wird die erste Haftpflichtversicherung für Unfälle mit Pferdegespannen angeboten.

1900: In Rom wird Giacomo Puccinis Oper "Tosca" uraufgeführt.

1945: Erste Bombenschäden am Wiener Funkhaus.

1980: Indira Gandhi wird nach dem Wahlsieg ihrer Kongresspartei als Ministerpräsidentin Indiens vereidigt.

1980: Das International Theatre wird in der Porzellangasse im 9. Wiener Gemeindebezirk eröffnet.

1985: Bei einem Zugsunglück in Äthiopien sterben 449 Menschen.

1990: Ein Diskothekenbrand im spanischen Saragossa fordert 34 Tote.

2005: Die europäische Raumsonde Huygens landet auf dem Saturnmond Titan.

2005: Der Münchner Modezar Rudolph Moshammer wird tot in seiner Wohnung gefunden. Schon zwei Tage später ist der Mord geklärt: Ein 25-jähriger Iraker hat den homosexuellen Szene-Liebling (64) im Streit um die Bezahlung für Liebesdienste erdrosselt. Im November steht der Asylwerber vor Gericht und erhält lebenslang.

2015: Der Verfassungsgerichtshof hebt das Adoptionsverbot für Homosexuelle auf. Da der Gesetzgeber keine Neuregelung verfügt, läuft das Verbot mit Ende 2015 aus.



Geburtstage: Alois Ferdinand Köchel, öst. Musikforscher (1800-1877); Takeo Fukuda, jap. Ministerpräsident (1905-1995); Werner Helwig, dt. Schriftsteller (1905-1985); Jörg Kandutsch, öst. Politiker (1920-1990); Désirée Nosbusch, luxemburg. Schauspielerin (1965); Fazil Say, türk. Komponist u. Pianist (1970).

Todestage: Ernst Abbe, dt. Physiker u. Sozialreformer (1840-1905); Heinrich Schenker, öst. Musiktheoretiker (1868-1935); Gordon Jackson, brit. Schauspieler (1923-1990); Lotte Hass, öst. Unterwasser-Pionierin (1928-2015); Petra Schürmann, ehem. dt. TV-Moderatorin (1939-2010); Rudolph Moshammer, dt. Designer (1940-2005); Herbert Tieber, öst. Volkswirtschafter (1942-1990).

Namenstage: Gottfried, Rainer, Felix, Berno, Otto, Hilarius, Engelmar.

Quelle: SN