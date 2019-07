Unter Sonntag, 14. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1729: Der Engländer Stephen Gray baut die erste elektrische Freileitung: Eine 200 Meter lange befeuchtete Hanfschnur überträgt durch Reibung erzeugte Elektrizität von einem Fenster über Bohnenstangen ins freie Feld.

1789: Mit der Erstürmung der Pariser Bastille beginnt die Französische Revolution. Etwa 900 Handwerker, Kaufleute und andere Bürger dringen in das Staatsgefängnis ein und bringen das Symbol königlicher Despotie in ihre Gewalt.

1884: Kamerun wird deutsches Schutzgebiet.

1889: In Paris wird die Zweite Internationale der Sozialisten gegründet (Die Erste bestand von 1864 bis 1876). Die Zweite Internationale zerfällt mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914.

1909: Der deutsche Reichskanzler Fürst Bernhard von Bülow tritt nach dem Scheitern seiner Finanzreform zurück.

1914: Die politische Führung Österreich-Ungarns legt sich darauf fest, Serbien wegen des Attentats von Sarajevo mit einem unannehmbaren Ultimatum zu konfrontieren.

1934: In Berlin tritt erstmals der neu geschaffene Volksgerichtshof zusammen.

1944: Der Bischof von Lourdes, Pierre-Marie Théas, gründet die Pax-Christi-Bewegung als internationale Friedensbewegung.

1949: Der uneingeschränkte Lkw-Verkehr von und nach Westberlin durch die sowjetische Besatzungszone wird wieder zugelassen.

1959: In Quincy in den USA läuft das erste atomgetriebene Kriegsschiff der Welt, der Kreuzer "Long Beach", vom Stapel.

1959: Hochwasserkatastrophe in Oberösterreich; besonders betroffen sind der Raum Ried im Innkreis und Vöcklabruck; der Westbahnverkehr ist schwer beeinträchtigt.

1969: Nach einem Ausscheidungsspiel für die Fußball-WM kommt es zum "Fußballkrieg" zwischen den mittelamerikanischen Staaten Honduras und El Salvador, der mehr als tausend Tote fordert und erst durch Vermittlung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) beendet werden kann.

1994: Deutsche Soldaten nehmen erstmals als Angehörige des Eurokorps an der traditionellen Truppenparade zum französischen Nationalfeiertag vor Staatspräsident François Mitterrand auf den Pariser Champs-Élysées teil.

2004: Der Weg für die Österreichische Stromlösung (ÖSL), die Zusammenarbeit von Verbund und EnergieAllianz, ist formal frei: Die EU genehmigt den Verkauf der Verbund-Tochter APC an die slowenische Istrabenz.



Geburtstage: Angelo Poliziano, ital. Humanist/Dichter (1454-1494); Hans Graf von Bülow, preuß. Politiker (1774-1825); Ludwig von Benedek, öst. Generalstabschef u. Feldzeugmeister (1804-1881); Abbas II. Hilmi, Khedive (Vizekönig) von Ägypten (abgesetzt 1914) (1874-1944); Ante Pavelić, kroat. fasch. Diktator (1889-1959); Isaac Bashevis Singer, amer. jüd. Schriftst. poln. Herk. (Literatur-Nobelpreis 1978) (1904-1991); Lino Ventura (eig. Angelo Borrini), frz.-ital. Schausp. (1919-1987); Karel Gott, tschech. Sänger (1939); Peter Angerer, dt. Biathlonsportler (1959).

Todestage: Franz Stelzhamer, öst. Dichter (1802-1874); Paulus (Ohm) Kruger, südafrik. Politiker (1825-1904); Alfons (Alphonse) Mucha, tschech. Grafiker und Plakatkünstler (1860-1939); Grock (Adrian Wettach), schwz. Musik-Clown (1880-1959); "Väterchen" Timofej Pochorow, in München lebender russischer Eremit (ca. 1895-2004); Caesar von Arx, schwz. Schriftst. (1895-1949); Robert Jungk, öst. Zukunftsforscher, Wissenschaftspublizist u. Politiker (1913-1994); Siegfried Köhler, dt. Komponist (1927-1984); Hans A. Pestalozzi, schwz. Manager, Wirtschafts- und Gesellschaftskritiker (1929-2004).

Namenstage: Roland, Camillo, Bonaventura, Egingold, Karoline, Goswin, Ulrich, Wando, Kamillus, Anna, Angelina.

