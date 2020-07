Unter Dienstag, 14. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1865: Einer britisch-schweizerischen Seilschaft unter Leitung von Edward Whymper gelingt die Besteigung des 4.478 Meter hohen Matterhorns in den Walliser Alpen.

1880: Mit der Aufhebung des sogenannten "Brotkorbgesetzes", das die staatlichen Finanzzuschüsse an die Kirche sperrte, wird in Preußen nach zehn Jahren das Ende des "Kulturkampfes" eingeleitet, einer Auseinandersetzung zwischen der protestantischen Staatsmacht und der katholischen Kirche um Einflussbereiche in der Gesellschaft.

1900: Ein Expeditionskorps aus Truppen europäischer Mächte besetzt die chinesische Hafenstadt Tientsin (Tianjin). Ziel der Operation ist die Niederschlagung des vom Geheimbund der "Boxer" ("Faust-Rebellen") ausgelösten Aufstands gegen die ausländische Bevormundung Chinas.

1920: Im stark kriegszerstörten Antwerpen werden die VII. Olympischen Spiele eröffnet. Die sportlichen Wettbewerbe hätten ursprünglich 1916 in Berlin stattfinden sollen.

1925: Die Franzosen beginnen mit der Räumung des Ruhrgebiets.

1965: Der US-amerikanischen Raumsonde "Mariner 4" gelingt der erste Vorbeiflug am Planeten Mars.

1965: Genau 100 Jahre nach dem ersten Gipfelsieg am 4.478 m hohen Matterhorn besteigt erstmals eine Frau, die 27-jährige Schweizerin Yvette Vaucher, den berühmten Berg über die gefährliche Nordwand.

1965: Das englische Unterhaus beschließt die Abschaffung der Todesstrafe, am 20. Juli stimmt auch das Oberhaus zu. Auf den Tag genau 18 Jahre später, am 14. Juli 1983, lehnt das Unterhaus einen Antrag auf Wiedereinführung ab.

1990: Nach Beendigung ihres Parteitages wählt die KPdSU ein auf 24 Mitglieder erweitertes und verjüngtes Politbüro. Dabei kommt auch die Trennung von Staat und Partei in der Sowjetunion klar zum Ausdruck.

1990: Der bayrische Volksschauspieler Walter Sedlmayr wird in seiner Wohnung in München ermordet aufgefunden. 1993 werden sein "Ziehsohn" und dessen Halbbruder als Täter zu lebenslanger Haft verurteilt.

2000: Die amerikanische Tabakindustrie wird in erster Instanz von einem Gericht in Miami (Florida) zur Zahlung von 145 Mrd. Dollar an erkrankte Raucher verurteilt.

2015: Im jahrelangen Atomstreit einigen sich der Iran und die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland in Wien auf ein langfristiges Abkommen. Teheran verpflichtet sich darin, sein Atomprogramm stark zurückzufahren. Im Gegenzug sollen die gegen das Land verhängten Sanktionen aufgehoben werden. Die Überwachung des Abkommens obliegt der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien.



Geburtstage: Peter Stadlen, öst. Pianist (1910-1996); William Denby Hanna, US-Cartoonist, Regisseur und Produzent; "Tom und Jerry", "Familie Feuerstein" (1910-2001); Susan (Elizabeth) Howatch, brit. Schriftstellerin (1940).

Todestage: Gideon Frh. von Laudon, öst. Feldmarschall (1717-1790); Guillaume Henri Dufour, schwz. General (1787-1875); Johann August Wilhelm Neander (eigtl. David Mendel), dt. ev. Theologe jüd. Herk. (1789-1850); Marius Petipa, franz. Tänzer/Choreograph (1818-1910); Ludwig Lohner, öst. Flugzeugkonstr. (1858-1925); Maurice Herzog von Broglie, frz. Physiker (1875-1960); Adlai Ewing Stevenson, US-Politiker und Präsidentschaftskandidat (1900-1965); Sir Marcus "Mark" Laurence Elwin Oliphant, austral. Physiker und Politiker; 1934 Entdeckung des Wasserstoffisotops Tritium zusammen mit E. Rutherford und P. Harteck, 1971-1976 Gouverneur von Süd-Australien (1901-2000); Herbert Zand, öst. Autor (1923-1970); Walter Sedlmayr, dt. Schauspieler (1926-1990).

Namenstage: Roland, Camillo, Bonaventura, Egingold, Karoline, Goswin, Ulrich, Wando, Kamillus, Anna, Angelina.

