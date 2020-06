Unter Sonntag, 14. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1800: Napoleon besiegt die Österreicher in der Schlacht von Marengo in Oberitalien.

1900: Der Franzose François Charron gewinnt auf Panhard das im Rahmen der Pariser Weltausstellung zum ersten Mal durchgeführte Mannschafts-Automobilrennen von Paris nach Lyon und sichert damit seinem Land den Gordon-Bennett-Preis, der von dem US-amerikanischen Publizisten und Zeitungsverleger James Gordon Bennett (1841-1918) gestiftet worden war.

1900: Hawaii wird Territorium der USA.

1925: In der Mannheimer Kunsthalle wird die Ausstellung "Neue Sachlichkeit" eröffnet, die oft bis zur Karikatur entstellte gesellschaftskritische Werke wie jene von Otto Dix umfasst.

1940: Deutsche Truppen besetzen kampflos Paris, andere Einheiten treten südlich von Saarbrücken zum Angriff auf die Maginot-Linie an. Die französische Regierung zieht sich nach Bordeaux zurück.

1940: Mit der Verschickung von 728 nichtjüdischen Polen aus Tarnow beginnen die Deportationen nach Auschwitz.

1940: Spanische Truppen besetzen die Internationale Zone von Tanger.

1945: Das norwegische Parlament (Storting) tritt erstmals seit dem deutschen Überfall 1940 in Oslo zusammen. Drei Abgeordnete, die sich Hitlers Statthalter Quisling angeschlossen hatten, verlieren ihr Mandat.

1965: In Südvietnam übernimmt Luftmarschall Nguyễn Cao Kỳ die Macht.

1975: Der am 8. Juni gestarteten sowjetischen Venus-Sonde Venera-9 wird Venera-10 hinterhergeschickt. Beide Sonden landen im Abstand von drei Tagen im Oktober auf dem Planeten.

1985: Zwei Luftpiraten entführen auf dem Flug Athen-Rom ein TWA-Flugzeug mit 153 Menschen nach Beirut. Sie erschießen einen amerikanischen Passagier, die anderen Fluggäste werden als Geiseln von schiitischen Amal-Milizen verschleppt.

1990: Bei Kommunalwahlen in Algerien, den ersten Mehrparteienwahlen seit der Unabhängigkeit 1962, triumphieren die Islamisten.

1995: Ein aus etwa 50 Mann bestehendes tschetschenisches Terrorkommando stürmt die südrussische Stadt Budjonnowsk und tötet mehr als 100 Menschen. Die Terroristen besetzen ein Krankenhaus und nehmen an die 1.000 Geiseln.

2010: Der Verfassungsgerichtshof erklärt eine Ausweisung der kosovarischen Flüchtlingsfamilie Zogaj für zulässig. Der Familie wird daraufhin geraten, das Land freiwillig zu verlassen. Am 15. Juli fliegt Arigona Zogaj gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in den Kosovo. Im Herbst sucht die Familie um Einreisevisa an und darf am 24. November nach Österreich zurückkehren.



Geburtstage: Nikolai Grigorjewitsch Rubinstein, russ. Pianist/Dirigent, (1835-1881); Walter von Molo, dt. Schriftsteller (1880-1958); Rudolf Kempe, dt. Dirigent (1910-1976); Pierre Salinger, US-Journ./Politiker (1925-2004); Alfred Worm, öst. Journalist (1945-2007); Jörg Immendorff, dt. Künstler (1945-2007).

Todestage: Jean-Baptiste Kléber, franz. General (1753-1800); Max Weber, dt. Soziologe/Wirtschaftshist. (1864-1920); Zito (eigtl. José Ely de Miranda), brasil. Fußballspieler (1932-2015); Walter Weller, öst. Dirigent/Violinvirtuose (1939-2015); Rory Gallagher, irischer Rockgitarrist (1949-1995).

Namenstage: Hartwig, Meinrad, Buchard, Elisäus, Gottschalk, Basilius, Luitpold, Antonia, Lothar.

Quelle: SN