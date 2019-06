Unter Freitag, 14. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1889: Auf der Samoa-Konferenz in Berlin einigen sich das Deutsche Reich, Großbritannien und die USA auf eine gemeinsame Verwaltung der Südsee-Inseln.

1894: Ein Boxkampf zwischen Mike Leonhard und Jack Cushing wird erstmals von einer Filmkamera aufgenommen. Dieser erste Sportfilm der Geschichte wird im August in New York gezeigt.

1919: Erster Flug über den Nordatlantik ohne Zwischenlandung von Neufundland nach Irland durch die britischen Fliegeroffiziere John Alcock und Arthur Whitten-Brown.

1929: Preußen und der Vatikan unterzeichnen ein Konkordat, das die Grundlage für die Errichtung des Bistums Berlin ist.

1944: Zweiter Weltkrieg: In der Normandie treten die Alliierten zum Großangriff gegen die deutschen Stellungen an.

1949: Frankreich erklärt Vietnam unter Kaiser Bao Dai zum selbstständigen Staat innerhalb der Französischen Union.

1964: Im Theater an der Wien wird das Drama "Die letzten Tage der Menschheit" von Karl Kraus uraufgeführt.

1969: Rainer Werner Fassbinders Schauspiel "Anarchie in Bayern" wird im Münchner "anti-theater" uraufgeführt.

1984: In Großbritannien, Dänemark, Irland und den Niederlanden findet die zweite Direktwahl des Europäischen Parlaments statt.

1999: Die KFOR-Truppen stoßen im Kosovo auf erste Massengräber.

1999: Thabo Mbeki wird als Nachfolger von Nelson Mandela zum südafrikanischen Staatspräsidenten gewählt.



Geburtstage: Jenny Jugo, öst. Schauspielerin (1905-2001); nach anderen Angaben *1904 oder 1906; Sam Wanamaker, US-Schauspieler (1919-1993); Cy Coleman, US-Komponist (1929-2004); Steffi Graf, dt. Tennisspielerin (1969).

Todestage: Orlando di Lasso, niederl. Komponist (um 1532-1594); Michel Vitold, franz. Schauspieler (1915-1994); Henry Mancini, US-Filmkomponist (1924-1994); Marek Hłasko, poln. Schriftsteller (1934-1969).

Namenstage: Hartwig, Meinrad, Buchard, Elisäus, Gottschalk, Basilius, Luitpold, Antonia, Lothar.

Quelle: SN