Unter Montag, 14. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

811: Kaiser Karl der Große beendet die Grenzstreitigkeiten zwischen dem Salzburger Erzbistum und dem Patriarchat von Aquileia durch die Festlegung der Drau als Grenze zwischen den Kirchenprovinzen.

1546: König Ferdinand I. und Herzog Wilhelm IV. von Bayern schließen den Ehevertrag für ihre Kinder Anna und Albrecht. Die Trauung folg am 4. Juli. Dadurch wird die Annäherung Bayerns an Österreich deutlich.

1666: Ende der Seeschlacht vor Dünkirchen (seit 11. Juni), in der die Holländer unter Admiral de Ruyter die Engländer besiegen.

1866: Preußen erklärt den Deutschen Bund für erloschen, der Bundestag beschließt die Mobilmachung des Bundesheeres gegen Preußen.

1906: In Bialystok (Russland) kommt es zu einem Judenpogrom.

1941: Mit Gustaf Gründgens in der Titelrolle und als Regisseur wird in Berlin Hans Baumanns Drama "Alexander", ein "Mysterium des Führertums", uraufgeführt.

1966: Die vatikanische Glaubenskongregation hebt den seit 1559 bestehenden "Index librorum prohibitorum", die Liste der verbotenen Bücher, auf.

1981: Die Schweizer entscheiden sich in einem Referendum für die volle Gleichberechtigung der Frau.

1996: Der als "Dagobert" bekannt gewordene deutsche Kaufhaus-Erpresser Arno Funke fasst im zweiten Durchgang eine neunjährige Haftstrafe aus.

2006: Im Tiergarten Schönbrunn wird das Geheimnis um die Nachfolge von Helmut Pechlaner gelüftet: Seine bisherige Stellvertreterin Dagmar Schratter wird mit Jahreswechsel das Amt der Direktorin übernehmen.

2006: Bei der größten Offensive der afghanischen Armee und der US-geführten Koalition seit dem Sturz der Radikal-Islamisten im Dezember 2001 werden mindestens 26 mutmaßliche Taliban-Kämpfer getötet.

2011: Eine geplatzte Hochzeit betrifft ausgerechnet den 85-jährigen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Fünf Tage vor der geplanten Trauung mit seiner um 60 Jahre jüngeren Braut Crystal Harris twittert Hefner: "Die Hochzeit findet nicht statt. Crystal hat es sich anders überlegt."

2011: Die bekanntgewordenen Pläne, Hallstatt in China nachzubauen, lösen in der Welterbe-Gemeinde im oberösterreichischen Salzkammergut gemischte Gefühle aus. Während der Tourismus eine Chance wittert, haben andere ein mulmiges Gefühl.



Geburtstage: Harriet Beecher Stowe, US-Schriftsteller (1811-1896); Marcel Perincioli, schweiz. Bildhauer (1911-2005); Hermann Kant, dt. Schriftsteller (1926-2016); Sieghardt Rupp, öst. Schauspieler (1931-2015); Donald (John) Trump, US-Untern./Politiker (1946); Gianna Nannini, ital. Rocksängerin (nach anderen Angaben 1954) (1956); Boy George, brit. Pop-Sänger (1961); Kathrin Röggla, öst. Schriftstellerin (1971).

Todestage: Alexander Ostrowski, russ. Dramatiker (1823-1886); Mary Cassatt, US-Malerin (1845-1926); Hans Poelzig, dt. Architekt (1869-1936); Gilbert Keath Chesterton, engl. Schriftsteller (1874-1936); Werner Kraft, dt. Schriftsteller (1896-1991); Jorge Luis Borges, argent. Dichter (1899-1986); Peggy Ashcroft, brit. Schauspielerin (1907-1991); Peter Schamoni, dt. Filmproduzent/Regisseur (1934-2011).

Namenstage: Hartwig, Meinrad, Buchard, Elisäus, Gottschalk, Basilius, Luitpold, Antonia, Lothar.