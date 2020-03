Unter Samstag, 14. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1875: In Berlin wird die Deutsche Reichsbank gegründet.

1880: In der ersten Bundesversammlung, unter Vorsitz des Ministerpräsidenten Eduard Graf Taaffe, erfolgt die definitive Konstituierung der "Österreichische Gesellschaft vom rothen Kreuze". Die heutige Dachorganisation ist damit gegründet.

1915: Im Stillen Ozean versenkt sich der kleine deutsche Kreuzer "Dresden" selbst vor Chiles Küste, nachdem er von britischen Schiffen in die Enge getrieben worden war.

1920: Volksabstimmung in Südschleswig: 81 Prozent votieren für den Verbleib bei Deutschland und gegen den Anschluss an Dänemark. Das Referendum war im Versailler Vertrag festgelegt worden.

1945: Beginn dreitägiger Angriffe der 15. US-Luftflotte auf Treibstoff- und Verkehrsziele in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten.

1960: Erste Begegnung zwischen Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland und des Staates Israel: Bundeskanzler Adenauer und Ministerpräsident Ben Gurion treffen im Hotel Waldorf-Astoria in New York zu Gesprächen zusammen. (1965 werden diplomatische Beziehungen hergestellt.)

1970: In Osaka in Japan wird die erste Weltausstellung ("Expo '70") auf dem asiatischen Kontinent durch Kaiser Hirohito eröffnet. Als bahnbrechende Innovationen werden Telefone präsentiert, die auch Bilder der Gesprächspartner übermitteln oder ohne Kabel auskommen.

1980: Israel protestiert gegen die Anerkennung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) durch Österreich.

2000: Die EU-Kommission stoppt die Fusion von Volvo und Scania zum weltweit zweitgrößten Hersteller von Bussen und schweren Lastwagen.

2000: Die FPÖ "valorisiert" die Einkommensgrenze für ihre Politiker von 60.000 auf 66.000 Schilling monatlich.

2005: China droht Taiwan bei einem weiteren Streben nach Unabhängigkeit offen mit Krieg. Zum Abschluss der Plenartagung in Peking billigt der Volkskongress mit großer Mehrheit das umstrittene Anti-Abspaltungsgesetz, das dem Staatsrat die Vollmacht zum Militärschlag gibt, falls sich Taiwan von China abspalten sollte.

2005: Elfriede Awadalla aus Wien beantwortet als bisher vierte Teilnehmerin alle 15 Fragen bei der ORF-"Millionenshow" richtig und kassiert dafür eine Million Euro.



Geburtstage: Viktor Emanuel II., König von Italien (1820-1878); Giovanni Virginio Schiaparelli, ital. Astronom (1835-1910); Emmerich Czermak, österr. Pädagoge und Politiker; 1929-1932 Bundesminister für Unterricht (1885-1965); Raymond Aron, frz. Soziologe und Philosoph (1905-1983); Hohn Barrington Wain, brit. Schriftsteller (1925-1994); Helga Feddersen, dt. Schauspielerin (1930-1990); Per Christian Jersild, schwed. Schriftsteller (1935); Adolf Dallapozza, öst. Sänger südtirol. Herkunft (1940); Hans-Olaf Henkel, dt. Industriemanager (1940); Heinz Erbstößer, dt. Leichtathlet (1940); Herman van Veen, niederl. Sänger und Entertainer (1945).

Todestage: Einhard, karoling. Historiker (um 770-840); Carl Ritter von Ghega, öst. Bauingenieur; 1848-1854 Erbauer der Semmeringbahn, der ersten Hochgebirgsbahn der Welt (1802-1860); Carl Wery, dt. Schauspieler und Regisseur (1897-1975); Manlio Brosio, ital. Politiker, NATO-Generalsekretär (1964-71) (1897-1980); William A. Fowler, US-Physiker und Nobelpreisträger (1911-1995); Susan Hayward (eigtl. Edythe Marrener), amer. Schauspielerin (1919-1975); Gerard Victory, irischer Komponist (1921-1995).

Namenstage: Mathilde, Pauline, Zacharias, Gottfried, Konrad, Evelyne, Einhard, Mechthilde, Eva, Jakob.



Quelle: SN