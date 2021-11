Unter Sonntag, 14. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1901: In einem in der "Wiener Klinischen Wochenschrift" veröffentlichten Beitrag gibt der Wiener Arzt Karl Landsteiner die Entdeckung von drei Blutgruppen (A, B, 0) bekannt.

1941: In der sowjetischen Stadt Simferopol auf der Krim werden an einem Tag 11.000 Juden von der deutschen SS ermordet.

1946: Dem in der Schweiz lebenden deutschen Romancier Hermann Hesse wird der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.

1961: Die Entstalinierungswelle erreicht die DDR: Über Nacht fällt in Ostberlin die Stalinstatue; die Stalinallee und Stalinstadt (Eisenhüttenstadt) werden umbenannt.

1966: Bei seinem Staatsbesuch in Wien bekräftigt der sowjetische Präsident Nikolai Podgorny die Ablehnung österreichischer EWG-Bestrebungen durch die Führung in Moskau.

1966: Cassius Clay (später Muhammad Ali) verteidigt seinen Box-WM-Titel gegen Cleveland Williams durch einen K.o.-Sieg.

1986: Truppen des südafrikanischen Apartheidregimes greifen angebliche Stellungen des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Angola an und töten mehr als vierzig Zivilisten.

1991: Prinz Norodom Sihanouk kehrt nach 13-jährigem Exil in China und Nordkorea nach Kambodscha zurück. Am 20. November erkennt ihn die Regierung offiziell als Staatsoberhaupt an. Nach allgemeinen Wahlen unter UNO-Kontrolle wird die (1970 abgeschaffte) Monarchie wiederhergestellt.

1991: Der österreichische Aktionskünstler und Kommunengründer Otto Mühl wird in Eisenstadt wegen Beischlaf mit Unmündigen, sittlicher Gefährdung Minderjähriger und des Verstoßes gegen das Rauschgiftgesetz zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Am 4. Juni 1992 wird das Urteil bestätigt, am 17. Dezember 1997 wird er aus der Haft entlassen.

1996: Adolf Schandl, Tawfik ben Ahmed Chaovali und Peter Grossauer halten für etwa zehn Stunden die Exekutive in Atem. Mit drei Geiseln haben sich die Kriminellen in der Kantine der Strafanstalt Graz-Karlau verschanzt. Das Gendarmerie-Einsatzkommando befreit schließlich die unverletzt gebliebenen weiblichen Geiseln und überwältigt das Trio.

1996: Fritz Muliar feiert mit der Premiere von Richard Banks Stück "Berge versetzen" in den Wiener Kammerspielen sein 60-jähriges Bühnenjubiläum.

2001: Der UNO-Sicherheitsrat bekennt sich zu einer zentralen Rolle der Vereinten Nationen beim Wiederaufbau Afghanistans nach dem Sturz des Taliban-Regimes.

2016: Aufregung um ein Video, auf dem ein 15-jähriges Mädchen in Wien-Donaustadt von mehreren Gleichaltrigen brutal geschlagen, beschimpft und verhöhnt wird. Die Jugendlichen filmen die Tat und stellen das Video auf Facebook, das millionenfach angesehen wird. Ein Bursch und ein Mädchen werden als Haupttäter verhaftet. Ganz Österreich ist schockiert über die "Verrohung der Gesellschaft". Aber auch Facebook wird scharf kritisiert, da es sich zunächst weigert, das Video zu entfernen.



Geburtstage: Brian Keith, US-Schauspieler (1921-1997); Johannes Fehring, öst. Komponist (1926-2004); Leonie Rysanek, öst. Opernsängerin (1926-1998); Michael Hilti, liechten. Industriemanager und Unternehmer (1946); Leopold Schöggl, öst. Politiker (FPÖ) (1951); Sandra Trattnigg, öst. Sopranistin (1976).

Todestage: Gottfried Wilhelm Leibnitz, dt. Philosoph (1646-1716); Ignaz Joseph Pleyel, öst. Komponist (1757-1831); Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dt. Philosoph (1770-1831); May Sinclair, brit. Schriftstellerin (1870-1946); Manuel de Falla, span. Komponist (1876-1946); Fumiko Enchi, japan. Schauspielerin (nach anderen Angaben 12. 11.) (1905-1986); Paul Klinger, dt. Schauspieler (1907-1971); Tony Richardson, brit. Filmregisseur (1928-1991); Franz Josef Degenhardt, dt. Schriftsteller/Liedermacher (1931-2011); Charlotte Coleman, brit. Schauspielerin (1968-2001).

Namenstage: Alberich, Levinus, Gismund, Waldemar, Sidonius, Bernhard, Nikolaus, Josaphat, Elisabeth, Laurentius.