14. November 1922: Gründung der neuen Oesterreichischen Nationalbank

Unter Montag, 14. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1782: Auf Taiwan beginnt die Rebellion der pseudoreligiösen "Himmel- und Erdegesellschaft" (Tiandi) gegen den chinesischen Kaiserhof. Kaiser Qianlong lässt die Unruhen niederschlagen.

1792: Französische Truppen marschieren in Brüssel ein.

1877: In Odensee in Dänemark wird Henrik Ibsens Schauspiel "Die Stützen der Gesellschaft" uraufgeführt.

1882: Eröffnung des Stadttheaters in Brünn, des heutigen Mahen-Theaters, erbaut von den Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer. Es ist das erste europäische Theater mit elektrischer Beleuchtung. Thomas Alva Edison selbst erstellte das Beleuchtungsprojekt.

1887: In Kopenhagen findet die Uraufführung von August Strindbergs Trauerspiel "Der Vater" statt.

1897: Deutsche Marineinfanteristen besetzen die Bucht von Kiautschou (Jiaozhou) in der chinesischen Küstenprovinz Shandong.

1902: Zum ersten Mal wird im deutschen Reichstag in Berlin namentlich abgestimmt.

1922: Mit einer Nachrichtensendung nimmt die "British Broadcasting Corporation" (BBC) den regulären Sendebetrieb auf.

1922: Der deutsche Reichskanzler Joseph Wirth tritt mit seinem Kabinett zurück. Die Regierung war am Streit über die Reparationsforderungen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs gescheitert.

1922: Gründung der neuen Oesterreichischen Nationalbank. Sie löst die in Liquidation befindliche "Österreichisch-Ungarische Bank, österreichische Geschäftsführung" ab und nimmt am 1. Jänner 1923 ihre Tätigkeit auf. Die wichtigste Aufgabe neben der Regelung des Zahlungsverkehrs ist die Sicherung der Stabilität der Währung.

1927: Das Musical "Funny Face" von George Gershwin wird am Alvin Theatre (heute Neil Simon Theatre) in New York City uraufgeführt.

1942: US-Bomber greifen die U-Boot-Stützpunkte der Deutschen in La Pallice und Saint-Nazaire in Frankreich an.

1962: Der äthiopische Kaiser Haile Selassie I. hebt die Autonomie Eritreas auf und verfügt die staatsrechtliche Eingliederung des Gebiets als 14. Provinz in sein Reich.

1972: Die Regierungen der BRD und der DDR geben die Herstellung einer direkten Telefonleitung zwischen den Regierungszentralen in Bonn und Ostberlin bekannt.

1977: In Manila auf den Philippinen bricht in einem siebenstöckigen Hotelgebäude ein Großfeuer aus. 63 Menschen kommen ums Leben.

1992: Gegen eine Verschärfung des Asylartikels im deutschen Grundgesetz demonstrieren in Bonn mehr als 100.000 Menschen.

2002: In St. Pölten wird das vom österreichischen Architekten Hans Hollein entworfene "Niederösterreichische Landesmuseum" eröffnet.



Geburtstage: August Friedrich Pott, dt. Sprachwissenschafter (1802-1887); René de Clercq, belg. Dichter (1877-1932); Bernhard Paumgartner, öst. Dirigent und Komponist (1887-1971); Astrid Lindgren, schwed. Schriftstellerin (1907-2002); William Steig, US-Zeichner und Kinderbuchautor ("Shrek") (1907-2003); Barbara Hutton, US-Unternehmerin (1912-1979); Boutros Boutros-Ghali, ägypt. Politiker, ehem. UNO-Generalsekretär (1922-2016); Giorgio Manganelli, ital. Schriftsteller (1922-1990); Narciso Yepes, span. Gitarrist (1927-1997); Carl Schell, öst.-schwz. Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller (1927-2019); Gunter Sachs, dt. Fotograf, Filmregisseur (1932-2011); Peter Mitterbauer, öst. Unternehmer (1942); Peter Norton, US-Software-Entwickler (1943).

Todestage: Karl Michael Ziehrer, öst. Operettenkomponist (1843-1922); Emilio Stanzani, schwz. Bildhauer (1906-1977); Ernst Happel, öst. Fußballer und Trainer (1925-1992).

Namenstage: Alberich, Levinus, Gismund, Waldemar, Sidonius, Bernhard, Nikolaus, Josaphat, Elisabeth, Laurentius.