Unter Donnerstag, 14. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1519: Der spanische Eroberer Mexikos, Hernán Cortés, nimmt in der Hauptstadt Tenochtitlan den Azteken-Kaiser Moctezuma (Montezuma) gefangen. Nach Unterwerfung des ganzen Azteken-Reiches wird Cortés von Kaiser Karl V. zum "Generalkapitän von Neuspanien" (Nueva España) ernannt.

1904: Papst Pius X. beschuldigt den französischen Staat, die katholischen Gläubigen an der Religionsausübung zu hindern, und beklagt eine "Entchristianisierung" Frankreichs.

1914: Das Hauptquartier der russischen Truppen in Galizien wird nach Lemberg verlegt.

1939: Die deutschen Bühnen werden von Propagandaminister Joseph Goebbels angewiesen, von der Aufführung von Werken aus "Feindländern" abzusehen. (Ausnahmen sind Kompositionen von Frédéric Chopin und Georges Bizets Oper "Carmen").

1944: Die USA, die Sowjetunion und Großbritannien einigen sich auf die künftigen alliierten Kontrolleinrichtungen im besetzten Deutschland, an deren Spitze die militärischen Oberkommandierenden stehen sollen. Ein alliierter Kontrollrat ist als oberste Instanz vorgesehen.

1954: In Ägypten wird Staatspräsident General Mohammed Naguib, der König Faruk gestürzt hatte, entmachtet. Oberst Gamal Abdel Nasser wird Alleinherrscher.

1964: Feierliche Eröffnung der wiedererstandenen Salzburger Universität (1622 von Fürsterzbischof Paris Graf Lodron gegründet, 1810 aufgelöst, 1928 neu errichtet).

1969: Zur zweiten Landung von Menschen auf dem Mond wird in Cape Canaveral das US-Raumschiff "Apollo 12" mit den Astronauten Charles Conrad, Richard Gordon und Alan Bean gestartet.

1979: US-Präsident Jimmy Carter ordnet nach der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft in Teheran an, dass alle iranischen Guthaben in den Vereinigten Staaten eingefroren werden.

1994: 18 Staats- und Regierungschefs beschließen auf dem Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) in Bogor (Indonesien) die Bildung einer Freihandelszone, des größten Wirtschaftszusammenschlusses der Welt.

1994: Im Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien wird der fahrplanmäßige Eisenbahnbetrieb aufgenommen.

1999: In der Ukraine gewinnt Leonid Kutschma die Präsidentenwahl.

2004: Der rechtsgerichtete belgische Vlaams Blok löst sich formell auf und präsentiert sich künftig mit dem neuen Namen Vlaams Belang (Flämisches Interesse) und einem veränderten Statut. Das höchste belgische Gericht hatte die Partei zuvor als rassistisch eingestuft.



Geburtstage: Leopold Mozart, dt. Komponist (1719-1787); Gaspare Spontini, ital. Komponist (1774-1851); Johann Schober, öst. Politiker und Kanzler (1874-1932); Jawaharlal Nehru, ind. Staatsmann (1889-1964); Arthur Michael Ramsey, brit. Theologe, Erzbischof von Canterbury (1904-1988); Stefan Koren, öst. Politiker, OeNB-Präs. (1919-1988); Veronica Lake, US-Schauspielerin (1919-1973); Rolf Schimpf, dt. Schauspieler (1924); Jean Madeira, US-Opernsängerin (1924-1972); Carlo De Benedetti, ital. Unternehmer (1934); Enzo Cucchi, ital. Maler (1950 -, nach anderen Angaben 1949); Bernard Hinault, frz. Radrennfahrer (1954); Condoleezza Rice, ehem. US-Außenministerin (1954); Olga Kurylenko, ukr. Schauspielerin und Model (1979).

Todestage: Karl Scheurer, schwz. Politiker (1872-1929); Heinrich von Brentano, dt. Politiker (1904-1964); Alexander Hegarth, dt. Schauspieler und Regisseur (1923-1984); Glen Larson, US-Filmproduzent/Regisseur (1937-2014).

Namenstage: Alberich, Levinus, Gismund, Waldemar, Sidonius, Bernhard, Nikolaus, Josaphat, Elisabeth, Laurentius.

Quelle: SN