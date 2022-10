14. Oktober 1972: Der erste U-Bahn-Tunnel in Wien (Karlsplatz-Stephansplatz) wird fertiggestellt

Unter Freitag, 14. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1612: In Paris erscheint erstmals das "Journal Général d'Affiches" (Petites Affiches), das erste Anzeigenblatt der Welt.

1867: Der letzte Shogun (Kronfeldherr) des Tokugawa-Shogunats, Tokugawa Yoshinobu, dankt in Japan ab.

1872: Die erste Eisenbahnstrecke Japans wird zwischen Tokio und Yokohama eröffnet.

1892: In Großbritannien erscheint der Sammelband "Die Abenteuer des Sherlock Holmes" mit zwölf früher bereits veröffentlichten Kurzgeschichten des Autors Arthur Conan Doyle. Das Buch ist von Sidney Paget illustriert.

1942: Die kanadische Passagierfähre "Caribou" wird vor Neufundland ohne Vorwarnung von dem deutschen U-Boot U 69 torpediert und versenkt. 136 Passagiere und Besatzungsmitglieder sterben.

1947: Erster Überschallflug des amerikanischen Piloten Chuck Yeager mit einem experimentellen Raketenflugzeug vom Typ Bell X 51. Er erreicht die Geschwindigkeit von 1.080 km/h unter Temperatur- und Luftdruckbedingungen, bei denen die Schallgeschwindigkeit 1.060 km/h beträgt und durchbricht damit erstmals die Schallmauer.

1952: In Marseille wird die "Cité radieuse" eröffnet. Das Gebäude ist das erste von fünf Wohneinheiten modernen Typs, die der Architekt Le Corbusier geplant hat.

1962: Beginn der Kubakrise: Auf Befehl von US-Präsident John F. Kennedy überfliegen U-2F-Flugzeuge vom Luftwaffenstützpunkt Laughlin in Texas aus die Raketenstellungen auf Kuba auf der Suche nach sowjetischen Raketen.

1972: Der erste U-Bahn-Tunnel in Wien (Karlsplatz-Stephansplatz) wird fertiggestellt.

1992: Der aus Baden in Niederösterreich stammende ehemalige Geschäftsführer des Zellstoffwerkes Villach-Magdalen, Klaus Kist, wird am Landesgericht Klagenfurt der fahrlässigen und betrügerischen Krida schuldig erkannt und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren - davon 29 Monate bedingt - verurteilt.

2002: Großbritannien setzt die nordirische Selbstverwaltung außer Kraft, nachdem eine Spionageaffäre um Mitglieder der IRA-nahen Partei Sinn Fein zu einer Regierungskrise in Belfast geführt hatte.

2017: Nach Bekanntwerden von mehrfachen Vorwürfen der Vergewaltigung und sexueller Übergriffe gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein schließt die US-Filmakademie den Produzenten aus. In Folge ist Weinstein auch mit Ausschlüssen aus dem Produzenten- sowie dem Regisseursverband konfrontiert. Die Affäre löst eine weltweite Auseinandersetzung mit der Problematik aus und schlägt speziell in der Filmbranche hohe Wellen.



Geburtstage: George Grenville, brit. Politiker (1712-1770); Anton Maximilian Freiherr von Baldacci, öst. Politiker und Staatsmann; 1813-1815 Armeeminister (1762-1841); Alexander von Zemlinsky, öst. Komponist (1872-1942); Reginald "Reggie" Frank Doherty, engl. Tennisspieler (1872-1910); Éamon de Valera, irischer Staatsmann, Staatspräsident 1959-73 (1882-1975); Andrej Iwanowitsch Jerjomenko, sowj. Militärtheoretiker und Marschall (1892-1970); Hans Seidel, öst. Wirtschaftswissenschafter (1922-2015); Jaroslav Koutecký, tschech. Chemiker (1922-2005); Roger Moore, brit. Schauspieler (1927-2017); Lukas Resetarits, öst. Kabarettist/Schauspieler (1947); Kaija Saariaho, finn. Komponistin (1952); Violetta Oblinger-Peters, öst. Slalomkanutin dt. Herkunft (1977).

Todestage: Oswald Myconius (eigtl. Geisshüsler), schwz. Reformator (1488-1552); Hieronymus Pez, öst. Philologe, Historiker und kath. Theologe; Benediktiner (1685-1762); Marcel Aymé, frz. Schriftsteller (1902-1967); Laura La Plante, US-Stummfilmstar (1904-1996); Bing Crosby, US-Sänger und Schauspieler (1904-1977); Norbert Schultze, dt. Komponist und Dirigent; "Lili Marleen" (1911-2002); Emmy Loose, öst. Sopranistin (1914-1987); Richard Wilbur, US-Poet (1921-2017).

Namenstage: Hildegund, Kallistus, Burghard, Herta, Alan, Hedwig, Carponius, Fortuna, Donatian, Justus.