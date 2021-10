Unter Donnerstag, 14. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1066: Die Normannen unter Herzog Wilhelm dem Eroberer besiegen in der Schlacht von Hastings die Angelsachsen unter ihrem König Harold II., der fällt.

1806: Napoleon I. besiegt in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt das preußisch-sächsische Heer vernichtend.

1911: Uraufführung der Tragikomödie "Das weite Land" von Arthur Schnitzler, gleichzeitig am Burgtheater in Wien, im Berliner Lessingtheater und sieben weiteren Bühnen.

1926: In Berlin wird der Film "Faust" mit Gösta Ekman, Emil Jannings und Camilla Horn (Regie: F.W. Murnau) uraufgeführt.

1941: Der Chef der Nazi-"Ordnungspolizei", Kurt Daluege, unterzeichnet den ersten Deportationsbefehl für deutsche Juden nach Łódź.

1946: Mit Beginn der 94. Zuteilungsperiode werden in der US- und der britischen Zone die Lebensmittelrationen auf 1.550 Kalorien erhöht. Damit ist der Stand vom September 1945 wieder erreicht.

1961: Das historische Drama "Die Uhr schlägt eins" von Carl Zuckmayer wird am Wiener Burgtheater uraufgeführt.

1981: Hosni Mubarak wird nach der Ermordung von Anwar Sadat als neuer Staatspräsident Ägyptens vereidigt.

1991: Der vom Militärregime in Rangun unter Hausarrest gestellten Führerin der burmesischen Demokratiebewegung, Aung San Suu Kyi, wird der Friedensnobelpreis zugesprochen.



Geburtstage: Joachim Tielke, dt. Instrumentenbauer (1641-1719); Ludwig Wilhelm Mauthner, öst. Kinderarzt (1806-1858); Kasimir Felix Graf Badeni, öst. Staatsmann (1846-1909); Hubertus Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, dt. Historiker/Schriftst. (1906-1984); Hannah Arendt, dt.-US-Schriftstellerin (1906-1975); Lê Đức Thọ, vietnames. Politiker (1911-1990); Wilhelm Wolfgang Schütz, dt. Schriftst. und Politiker (1911-2006); Luciano Lama, ital. Gewerkschaftsführer (1921-1996); Rainer Küchenmeister, dt. Maler (1926-2010); Cesare Curzi, US-Tenor (1926); Rafael Puyana, kolumbian. Cembalist (1931-2013); Anton Pelinka, öst. Rechtswissenschafter/Politiker; 1965 Gründung des Österreichischen Nationalinstituts zusammen mit Walter Jambor und Norbert Leser (1941); Sir Peter Jonas, brit. Intendant (1946-2020); John Craig Venter, US-Biochemiker (1946); Andreas Widhölzl, ehem. öst. Skispringer; Cheftrainer der ÖSV-Skispringer (1976).

Todestage: Jean-Louis Pons, frz. Astronom (1761-1831); Paul Ramadier, frz. Politiker (1888-1961); Laura La Plante, US-Stummfilmstar (1904-1996); Erika Mitterer, öst. Schriftstellerin (1906-2001); Keenan Wynn, US-Schauspieler (1916-1986); Arkadij Natanowitsch Strugazkij, russ. Schriftsteller (1925-1991).

Namenstage: Hildegund, Kallistus, Burghard, Herta, Alan, Hedwig, Carponius, Fortuna, Donatian, Justus.