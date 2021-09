Unter Dienstag, 14. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1656: Erzherzog Leopold wird zum König von Böhmen gewählt und gekrönt.

1876: Nicolaus Otto erhält ein Patent auf einen Viertaktmotor.

1901: US-Präsident William McKinley stirbt in Buffalo an den Folgen eines auf ihn am 6. September in Detroit verübten Attentats.

1916: Beginn der siebenten Isonzo-Schlacht, die bis 18. Sepember dauert und keiner Seite Vorteile bringt.

1941: Der Thriller "Verdacht" von Alfred Hitchcock hat in den USA Premiere.

1951: Die Außenminister der drei Westmächte kommen in Washington überein, die Beziehungen zur BRD grundlegend zu ändern: Das Besatzungsstatut soll von einem Deutschlandvertrag abgelöst werden.

1961: Mit 15 Todesurteilen endet der Prozess gegen die im Mai 1960 vom Militär unter General Cemal Gürsel gestürzte türkische Staatsführung. Ex-Präsident Celâl Bayar wird begnadigt, Ex-Premier Adnan Menderes und mehrere seiner Minister werden hingerichtet.

1966: Die US-Astronauten Conrad und Gordon erreichen mit der Raumkapsel Gemini-11 die Rekordhöhe von 1.367 Kilometer.

1986: Der vor zwei Monaten von Papst Johannes Paul II. zum neuen Erzbischof von Wien ernannte Benediktinerpater Hans Hermann Groër erhält im Wiener Stephansdom von seinem Vorgänger Franz Kardinal König die Bischofsweihe (bis 1995).

1996: In Bosnien-Herzegowina wird Präsident Alija Izetbegović bei den ersten Nachkriegswahlen im Amt bestätigt.

2006: Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner wird ein Jahr nach Bekanntwerden der Bankkrise in Frankreich verhaftet. Elsner war zuletzt mit dem Hinweis auf Herzprobleme nicht zur Einvernahme nach Wien gekommen. Erst im Februar wird Helmut Elsner nach Österreich ausgeliefert.

2016: Der deutsche Pharmahersteller Bayer kauft den US-Konzern Monsanto und zahlt dafür in Summe knapp 66 Mrd. Dollar. Der amerikanische Biotechnologiekonzern und Saatgutproduzent hat das milliardenschwere Angebot von Bayer angenommen. Es ist die größte Übernahme, die ein deutsches Unternehmen je getätigt hat.



Geburtstage: Jan Masaryk, tschech. Politiker (1886-1948); Michel Butor, frz. Schriftsteller (1926-2016); Ivan Klíma, tschech. Autor/Dramatiker (1931); Pavel Blatný, tschech. Komponist (1931-2021); Rudi Strahl, dt. Komödienautor/Dramatiker (1931-2001); Aleksandr S. Kushner, russ. Lyriker (1936); Kostas (Konsntintinos) Karamanlis, griech. Politiker (1956); Martina Gedeck, dt. Schauspielerin (1961).

Todestage: Dante Alighieri, ital. Dichter (1265-1321); James Fenimore Cooper, amerik. Schftftsteller (1789-1851); Fritz Busch, dt. Dirigent und Pianist (1890-1951); Cemal Gürsel, türk. General, 1961-66 Staatspräsident (1895-1966); Rudolf Mößbauer, dt. Physiker; Nobelpreis 1961 (1929-2011); Hilmar Thate, dt. Schauspieler (1931-2016); John Gudenus, öst. Politiker (1940-2016).

Namenstage: Irmgard, Notburga, Cornelia, Hans, Johannes, Eberhard, Katharina, Rupert, Cyprian, Viktor.