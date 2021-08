Unter Sonntag, 15. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1326: Waldemar III. von Dänemark belehnt Gerhard III. von Holstein mit Schleswig.

1386: Graf Gerhard IV. von Schauenburg-Holstein erhält im Vertrag von Nyborg das Herzogtum Schleswig als erbliches dänisches Lehen.

1761: Unterzeichnung des "Bourbonischen Familienpakts", zwischen den bourbonischen Häusern in Frankreich, Spanien, Neapel-Sizilien und Parma, in Paris. Die Vertragspartner sichern einander ihre jeweiligen Besitzungen zu und vereinbaren gegenseitige Hilfe im Fall eines Krieges.

1836: Der bolivianische Diktator Santa Cruz proklamiert nach seinem Einmarsch in Lima die Konföderation Peru-Bolivien (bis 1839).

1921: An der Börse kommt es zu einem Kurssturz der Mark: der US-Dollar kostet 88 Mark.

1931: In der Sowjetunion tritt ein Gesetz gegen den Analphabetismus in Kraft.

1946: Das amerikanische Handelsministerium erklärt, dass Österreich aus der Liste der Feindstaaten gestrichen wurde.

1966: Die Zeitung "New York Herald Tribune" stellt wegen eines anhaltenden Streiks ihr Erscheinen ein.

1971: Die Konvertierbarkeit des US-Dollars in Gold wird ausgesetzt.

1986: Türkische Flugzeuge greifen angebliche Stellungen kurdischer Rebellen an der iranischen Grenze an: 150 bis 200 Tote.

1996: Im Haus des Kinderschänders Marc Dutroux entdecken Ermittler vier Leichen vermisster Mädchen. Nach Absetzung des Untersuchungsrichters wegen angeblicher Befangenheit gehen im Oktober Zehntausende Belgier auf die Straße.

2001: Die NATO billigt den Mazedonien-Befriedungseinsatz. Die Operation "Essential Harvest" wird von Großbritannien geleitet.



Geburtstage: Sir Walter Scott, schottischer Dichter (1771-1832); Gottlieb Schick, dt. Maler (1776-1812); Gerty Theresa Cori, tschech. Biochemikerin, Nobelpreis 1947 (1896-1957); Eduard Zwick, dt. Bäderkönig (1921-1998); Konstantinos Stephanopoulos, griech. Polit.; Staatspräsident 1995-2005 (1926-2016); Julius Katchen, US-Pianist (1926-1969); Richard F. Heck, US-Chemiker; Nobelpreis 2010 (1931-2015).

Todestage: Grazia Deledda, ital. Schriftstellerin (1875-1936); Gerhart Pohl, dt. Schriftsteller (1902-1966); Jan Kiepura, poln. Tenor (1902-1966); Te Atairangikaahu, 6. Königin der Maori (1931-2006).

Namenstage: Arnulf, Assunta, Alfried, Hartwin, Tarsicius, Rupert, Mechthild.