Unter Samstag, 15. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1235: Kaiser Friedrich II. verkündet auf einem Hoftag den Mainzer Reichslandfrieden, das erste Reichsgesetz, das auch in deutscher Sprache erlassen wird. Es bedeutet zugleich die endgültige Aussöhnung zwischen Staufern und Welfen. Otto ("das Kind"), Enkel von Heinrich dem Löwen, wird zum Herzog von Braunschweig und Lüneburg erhoben.

1760: Preußenkönig Friedrich der Große besiegt in der Schlacht von Liegnitz die Österreicher.

1785: Mit der Verhaftung von Louis Kardinal de Rohan beginnt die sogenannte "Halsbandaffäre", ein Betrugsskandal am französischen Hof, in den unter anderem Königin Marie Antoinette verwickelt ist.

1925: In der Schweiz wird die Radiogenossenschaft Bern mit dem Sender in Münchenbuchsee gegründet.

1930: Der Stummfilm "Unter den Dächern von Paris" von René Clair wird erstmals in Berlin gezeigt.

1945: Gründung der Volksrepublik Korea.

1950: Das bis dahin schwerste bekannte Erdbeben richtet im indischen Unionsstaat Assam schwere Schäden an, etwa 1.500 Menschen kommen ums Leben.

1960: Die Republik Kongo (Brazzaville) wird von Frankreich in die Unabhängigkeit entlassen. Der katholische Priester Fulbert Youlou wird erster Staatspräsident.

1960: Mit der Päpstlichen Bulle "Magna quae" von Papst Johannes XXIII. wird die Diözese Eisenstadt errichtet. Stefan László wird zum ersten Diözesanbischof ernannt (bis 1992).

1975: Bei einem Militärputsch in Bangladesch wird der Staatsgründer und Präsident Scheich Mujibur Rahman ermordet. Der konservative Moslempolitiker Khondakar Moshtaq Ahmed wird von der Armee zum Präsidenten ausgerufen.

1985: Der Zentralbankrat der Bundesbank senkt die Leitzinsen um ein halbes Prozent.

1990: Der 1974 aus der Sowjetunion ausgewiesene Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn wird zusammen mit anderen Intellektuellen rehabilitiert und erhält die sowjetische Staatsbürgerschaft zurück, welche Solschenizyn jedoch nicht annimmt, da ihm die Rehabilitierung nicht weit genug geht. Ein Jahr später wird auch die Anklage wegen "Vaterlandsverrates" aufgehoben und Solschenizyn kehrt 1994 nach Russland zurück.

2005: Mit der Schließung der Grenze beginnt Israel nach 38 Jahren den Rückzug aus dem Gaza-Streifen.



Geburtstage: Antonius v. Padua, Theologe/Prediger (1195-1231); Matthias Claudius, dt. Dichter (1740-1815); Thomas De Quincey, engl. Schriftsteller (1785-1859); Walter Crane, engl. Maler/Illustrator (1845-1915); Jacques Ibert, franz. Komponist (1890-1962); Manfred von Brauchitsch, dt. Rennfahrer (1905-2003); Josef Klaus, öst. Politiker und Bundeskanzler (ÖVP) (1910-2001); Elisabeth Kallina, öst. Schauspielerin (1910-2004); Leonie Ossowski, dt. Schriftstellerin (1925-2019); Michael (Mike) Connors, US-Schauspieler (1925); Oscar Emmanuel Peterson, kanad. Jazzmusiker (1925-2007); Alain Marie Juppé, frz. Politiker (1945); Begum Khaleda Zia, bangladesch. Politikerin (1945); Anne, Prinzessin von Großbritannien und Nordirland (1950); Karlheinz Essl jr., öst. Komponist, Klangkünstler, Elektronik-Performer, Musik-Kurator und Kompositionsprofessor (1960); Chris Byrd, US-Boxer (1970); Jennifer Lawrence, US-amer. Schauspielerin (1990).

Todestage: Constantin Fahlberg, dt. Chemiker (1850-1910); Paul Signac, frz. Maler (1863-1935); Maria Kahle, dt. Lyrikerin (1891-1975); Max Greger, dt. Bandleader (1926-2015).

Namenstage: Arnulf, Assunta, Alfried, Hartwin, Tarsicius, Rupert, Mechthild.



