Unter Sonntag, 15. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1799: Der Erste Konsul General Napoleon Bonaparte verkündet das Ende der Französischen Revolution.

1939: Der Monumentalfilm "Vom Winde verweht" mit Vivien Leigh und Clark Gable wird uraufgeführt.

1939: Im Du-Pont-Werk in Seaford/USA werden erstmals Nylonfäden kommerziell hergestellt.

1979: Der gestürzte iranische Schah Mohammed Reza Pahlevi fliegt aus den USA nach Panama, um dort seinen Wohnsitz zu nehmen.

1989: Französische Truppen landen auf den Komoren und machen den mehrwöchigen Unruhen nach dem Mord an Präsident Abderrachmane ein Ende.

1989: In Timisoara (Temesvar) beginnen Demonstrationen gegen das Regime des rumänischen Staats- und Parteichefs Ceausescu, die sich in den folgenden Tagen ausweiten.

1994: Die erste Premiere in der bühnentechnisch erneuerten Wiener Staatsoper gilt Umberto Giordanos "Fedora" mit Agnes Baltsa und José Carreras.



Geburtstage: Ludwig Devrient, dt. Schauspieler (1784-1832); Ernst Rietschel, dt. Bildhauer (1804-1861); Charles A. Young, US-Astrophysiker (1834-1908); Ludwik Zamenhof, poln. Augenarzt, Erfinder des Esperanto (1859-1917); Ferdinand Grimm, öst. Finanzfachmann (1869-1948); Rudolf von Laban, ungar. Choreograph (1879-1958); Ellen Widmann, schweiz. Schauspielerin (1894-1985); Alfred Neumann, DDR-Politiker (1909-2001); Stanislau Schuschkjewitsch, russ. Politiker (1934); Don Johnson, US-Schauspieler (1948-, nach anderen Angaben 1949).

Todestage: Anatole Litvak, russ./US-Filmregisseur (1902-1974); Jan Peerce, US-Sänger (1904-1984).

Namenstage: Christiana, Nina, Wunibald, Valerian, Paola, Reinald, Ignaz, Nina, Folkwin, Maria di R., Carlo.

Quelle: SN