Unter Samstag, 15. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1880: In Washington präsentieren Charles Sumner Tainter und Alexander Graham Bell das erste Funkgerät, das Sprache verständlich wiedergibt.

1915: Mit Unterstützung des niederländischen Roten Kreuzes findet der erste britisch-deutsche Austausch schwer verwundeter Kriegsgefangener statt.

1920: In Den Haag nimmt der Ständige Internationale Gerichtshof seine Arbeit auf.

1945: Der Hörspieltrakt des Funkhauses in Wien wird durch Fliegerbomben zerstört.

1945: Nach Peru erklärt auch Uruguay Deutschland und Japan den Krieg.

1945: Die US-Luftwaffe beginnt eine Offensive im Großraum Tokio.

1955: Die USA beginnen auf einem Wüstengelände bei Las Vegas mit einer Serie von 15 oberirdischen Atombombenversuchen in einer künstlichen "Geisterstadt".

1970: Mit einem Porsche-Doppelsieg der Schweden Björn Waldegaard und Lars Helmer endet die Rallye Monte Carlo.

1980: Polens Ministerpräsident Piotr Jaroszewicz übernimmt die Verantwortung für die herrschende Wirtschaftskrise und tritt zurück.

1985: In Moskau endet die Schachweltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Anatoli Karpow und Herausforderer Garri Kasparow, die sich ohne Entscheidung trennen. Infolge von 40 Remis-Partien zog sich der Wettkampf fünf Monate hin.

2000: Die frühere Nationalbankchefin Maria Schaumayer (ÖVP) wird Regierungsbeauftragte für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter des Naziregimes.

2005: Die Betrugsanklage gegen Ex-Euroteam-Chef Lukas Stuhlpfarrer bricht zusammen.

2005: Bei einem schweren Grubenunglück in Folge einer Gasexplosion kommen in der nordostchinesischen Provinz Liaoning mehr als 200 Bergarbeiter ums Leben.

2005: Der 24-jährige Kärntner Patrick Friesacher wird vom Minardi-Formel-1-Team als zweiter Pilot neben dem Niederländer Christijan Albers bekannt gegeben. Drei Tage später wird Christian Klien wie erwartet als zweiter Pilot neben dem Schotten David Coulthard bei Red Bull Racing bestätigt.



Geburtstage: Ludwig XV. v. Bourbon, König v. Frankreich (1710-1774); Piero Rismondo, öst. Kulturpublizist (1905-1989); Josef Kronsteiner, öst. Kirchenmusiker (1910-1988); Piet van Aken, belg. Schriftsteller (1920-1984); Erik Schumann, dt. Schauspieler (1925-2007); Douglas Hofstadter, US-Computerfachmann (1945).

Todestage: Lewis Wallace, US-Schriftsteller (1827-1905); Richard Charmatz, öst. Historiker (1879-1965); Hans Georg Bobek, öst. Geograf (1903-1990); Nat "King" Cole (eigtl. Nathaniel Adams Cole), amer. Jazzmusiker (1917-1965).

Namenstage: Siegfried, Drutmar, Erich, Faustinus, Sovita, Prikt, Amarin, Sigurd, Georgia, Coloman, Jordan.



Quelle: SN