15. Jänner 1708: Dem Apotheker Johann Friedrich Böttger gelingt in Sachsen als erstem Europäer die Herstellung von Hartporzellan

Unter Sonntag, 15. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1143: Der österreichische Markgraf Heinrich II. Jasomirgott wird nach dem Verzicht Heinrichs des Löwen in Goslar von König Konrad III. mit dem Herzogtum Bayern belehnt (bis 1156).

1708: Dem Apotheker Johann Friedrich Böttger gelingt in Sachsen als erstem Europäer die Herstellung von Hartporzellan.

1778: Frankreich anerkennt die amerikanische Unabhängigkeit.

1918: Wilder Streik von Fabrikarbeitern in Wiener Neustadt.

1918: Die Rote Armee wird durch einen Beschluss des Rates der Volkskommissare, vom Volkskommissar für Militärwesen Leo Trotzki, gegründet. Sie geht aus der bereits vorher existierenden Roten Garde hervor.

1948: Der sowjetische Hochkommissar General Kurassow beschuldigt die Bundesregierung, die Entnazifizierung mit Duldung der Westalliierten zu verschleppen. Im Staatsapparat seien mehr als 42.000 Ex-NSDAP-Mitglieder beschäftigt.

1958: Der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer spricht sich gegen den Plan des polnischen Außenministers Rapacki aus, eine aus Polen und beiden Teilen Deutschlands bestehende atomwaffenfreie Zone zu bilden.

1963: Katanga-Präsident Tschombé kapituliert vor den UNO-Truppen, die Sezession Katangas ist damit beendet.

1973: Angesichts der bei den Pariser Friedensverhandlungen erzielten Fortschritte verfügt US-Präsident Nixon die Einstellung der Luftangriffe gegen Nordvietnam.

1993: Italiens Polizei verhaftet den "Boss der Bosse": Der 62-jährige Mafia-Chef Salvatore "Totò" Riina geht nach 20 Jahren Fahndung ins Netz.

2008: Bundespräsident Heinz Fischer unterschreibt als erstes österreichisches Staatsoberhaupt ein vom Parlament beschlossenes Gesetz nicht, da es nicht verfassungskonform zustande gekommen war. Die Reform der Gewerbeordnung muss daraufhin in korrigierter Form nochmals von National- und Bundesrat verabschiedet werden.



Geburtstage: Ferdinand Georg Waldmüller, öst. Maler (1793-1865); Giovanni Segantini, ital. Maler (1858-1899); Max Adler, öst. Soziologe, Theoretiker des Austromarxismus (1873-1937); Lloyd Bridges, US-Schauspieler (1913-1998); Hans Caninenberg, dt. Schauspieler (1913-2008); Gamal Abdel Nasser, ägypt. Staatsmann (1918-1970); Stuart E. Eizenstat, US-Jurist, Diplomat und Regierungsbeamter (1943); Boris Tadić, serb. Politiker; Staatspräsident 2004-2012 (1958); Erling Kagge, norweg. Rechtsanwalt und Abenteurer; erster Mensch der die drei extremsten Punkte der Welt erreicht hat: Mount Everest, Südpol und Nordpol (1963).

Todestage: Seán MacBride, irischer Politiker; Friedensnobelpreis 1974 (1904-1988); Sammy Cahn, US-Liedermacher (1913-1993); Fritz Hungerleider, öst. Orientalist (1920-1998); Milan Machovec, tschech. Philosoph (1925-2003); Nagisa Ōshima, jap. Regisseur (1932-2013); Peter Wyngarde (eigtl. Cyril Goldbert), brit. Schauspieler (1933-2018); Edwin Hawkins, US-Gospelmusiker (1943-2018); Brad Renfro, US-Schauspieler ("Der Klient") (1982-2008).

Namenstage: Paul, Romedius, Maurus, Arnold, Ida, Gabriel, Konrad, Makarius, Habakuk, Imbert, Silvester.