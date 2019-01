Unter Dienstag, 15. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1849: Konstituierung der Handelskammer in Wien.

1919: Bei der Festnahme in Berlin werden die KPD-Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Freikorpsoffizieren ermordet.

1944: In Süditalien nehmen gaullistische Truppen den Monte Santa Croce ein. Auf dem Balkan erobern deutsche Einheiten Titos Residenz Jajce.

1949: Die chinesischen Kommunisten erobern Tientsin (Tianjin).

1969: Die UdSSR startet das Raumschiff "Sojus 5" mit den Kosmonauten Boris Wolynow, Alexej Jelissejew und Jewgeny Chrunow an Bord.

2009: Kurz nach dem Start vom Flughafen La Guardia, kommt es zu einer Notlandung eines "Airbus A320" auf dem Hudson River in New York City. Zuvor waren beide Triebwerke nach der Kollision mit einem Vogelschwarm ausgefallen. Alle 155 Insassen überleben die spektakuläre Notwasserung.



Geburtstage: Pierre-Joseph Proudhon, franz. Philosoph (1809-1865); Riki Raab, öst. Ballett-Tänzerin (1899-1997); Oscar Fritz Schuh, dt. Regisseur (1904-1984); Hugh Trevor-Roper, brit. Historiker (1914-2003); Maurice Herzog, frz. Bergsteiger und Politiker, erster Mensch am Gipfel eines Achttausenders (Annapurna 1950) (1919-2012); Georg Ratzinger, dt. Priester, Bruder von Papst Benedikt XVI. (Josef Ratzinger) (1924); Martin Luther King, US-Bürgerechtler (1929-1968); Götz Kauffmann, öst. Schauspieler, Kabarettist und Buchautor (1949-2010); Walter Posch, öst. Politiker (1954).

Todestage: Hermann Bahr, öst. Schriftsteller (1863-1934); Rosa Luxemburg, dt. Politikerin poln. Herk. (1870-1919); Karl Liebknecht, dt. Politiker (1871-1919).

Namenstage: Paul, Romedius, Maurus, Arnold, Ida, Gabriel, Konrad, Makarius, Habakuk, Imbert, Silvester.

Anzeige

Quelle: SN