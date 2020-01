Unter Mittwoch, 15. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1860: Im Kärntnertortheater findet das erste von vier Abonnementkonzerten der Wiener Philharmoniker unter der Leitung des Operndirektors Carl Eckert statt. Seither bestehen die 1842 gegründeten "Philharmonischen Konzerte" ohne Unterbrechung. Der Aufstieg des Ensembles zu einem Orchester von Weltrang beginnt.

1885: Dem amerikanischen Fotografen Wilson Alwyn Bentley gelingt es als erstem Menschen, Schneekristalle unter dem Mikroskop zu fotografieren. Das Verfahren dazu entwickelt er selbst.

1910: Frankreich bildet aus den vier Gebieten Gabun, Mittelkongo, Oubangui-Chari und Tschad das Generalgouvernement Französisch-Äquatorialafrika.

1920: Die erste deutsche Jazz-Schallplatte, eine Version von Nick la Roccas "Tiger Rag", kommt auf den Markt.

1970: Das "Haus des Buches", die Zentrale der Wiener Städtischen Büchereien, wird von Bürgermeister Bruno Marek im 8. Wiener Gemeindebezirk eröffnet. 2003 erfolgt die Übersiedelung der Hauptbücherei an den Urban-Loritz-Platz. Das alte Gebäude dient als Zentrale der Musikschulen der Stadt Wien.

1975: Portugal einigt sich auf der Konferenz von Alvor mit den drei angolanischen Befreiungsbewegungen auf eine gemeinsame Übergangsregierung und den Übertrittstermin Angolas am 11. November 1975.

1975: Organisatorische Neugliederung des ORF in FS 1 und FS 2.

1980: Die UNO-Vollversammlung fordert die Sowjetunion mit Zweidrittelmehrheit zum Abzug aus Afghanistan auf.

1980: In Johannesburg werden zwölf Passagierflugzeuge der South African Airways durch einen Sturm so schwer beschädigt, dass ihnen bis auf weiteres die Flugzulassung entzogen werden muss.

1985: Einführung des "Schnurlos-Telefons" in Österreich. Das auch als "vollautomatisches Taschentelefon" bezeichnete "Mobilset 210" stößt auf großes Interesse.

1985: In Brasilien wird nach 21 Jahren Militärherrschaft der 74 Jahre alte Tancredo Neves zum Präsidenten gewählt.

1990: Tausende Demonstranten stürmen das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit in Ostberlin. Den Oppositionsführern und Ministerpräsident Modrow gelingt es, die erregte Menge zu besänftigen.

2015: Die Schweizer Nationalbank gibt völlig unerwartet und ohne Vorankündigung das Ziel auf, den Franken unter 1,20 Euro zu halten. In der Folge steigt der Franken, kurzfristig auf weniger als 1 Euro. Auch bis zum Jahresende liegt er deutlich über dem früheren Referenzwert, zuletzt bei etwa 1,07 Euro. Problematisch ist dies für die Schweizer Wirtschaft, in anderen Ländern insbesondere für Häuslbauer mit einem Franken-Kredit.



Geburtstage: Lorenz Böhler, öst. Unfallchirurg (1885-1973); Hugo Hantsch, öst. Historiker (1895-1972); Artturi I. Virtanen, finn. Chemiker, Nobelpreis 1945 (1895-1973); Melvin J. Lasky, US-Publizist (1920-2004); Martha Jungwirth, öst. Malerin (1940); Christian Anders, (eigtl. Antonio Schinzel) öst. Schlagersänger, Komponist, Texter, Moderator, Schauspieler, Schriftsteller und Komponist (1945); Mary Pierce, frz. Tennisspielerin (1975); Harri Olli, ehem. finn. Skispringer (1985).

Todestage: Lady Emma Hamilton, Geliebte des brit. Admirals Nelson (1765-1815); Louis Nathaniel Rothschild, öst. Bankier (1882-1955); Yves Tanguy, franz. Maler (1900-1955).

Namenstage: Paul, Romedius, Maurus, Arnold, Ida, Gabriel, Konrad, Makarius, Habakuk, Imbert, Silvester.

