Unter Mittwoch, 15. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1410: Das Heer des Deutschen Ordens wird von einem polnisch-litauischen Heer bei Tannenberg vernichtend geschlagen. Die militärische Macht des Deutschen Ordens ist damit gebrochen.

1435: Dänemark bestätigt im Frieden von Vordingborg den deutschen Hansestädten nach neunjährigem Krieg den freien Handel.

1815: Frankreichs entthronter Kaiser Napoleon I. wird auf Beschluss der Siegermächte als Kriegsgefangener auf die britische Atlantikinsel St. Helena gebracht, von wo er nicht mehr lebend zurückkehren wird.

1840: Briten, Russen, Österreicher und Preußen schließen die Londoner Quadrupelallianz zum Schutz des Osmanischen Reiches vor den Expansionsplänen des Statthalters von Ägypten, Mehmet Ali.

1955: In Kassel wird im Museum Fridericianum die erste Gegenwartskunstausstellung "documenta" eröffnet.

1960: Zwei Wochen nach der Unabhängigkeit von Belgien treffen im Kongo die ersten UNO-Truppen mit dem Auftrag ein, die von Wirtschaftskreisen der früheren Kolonialmacht gesteuerte Sezession der reichen Kupferprovinz Katanga zu beenden.

1960: Frankreich beschließt, seine west-afrikanische Kolonie Gabun in die Unabhängigkeit zu entlassen. Die Souveränität des Landes, das bereits 1958 eine gewisse politische Autonomie erhalten hatte, tritt im August in Kraft.

1965: In Griechenland entlässt König Konstantin II. den Ministerpräsidenten Georgios Papandreou und löst damit eine Staatskrise aus, die zu schweren Unruhen und in letzter Konsequenz zum Militärputsch von 1967 führt.

1965: Die US-Sonde Mariner-4 sendet im Vorbeiflug die ersten Nahaufnahmen vom Planeten Mars zur Erde.

1975: Das gemeinsame amerikanisch-sowjetische Raumfahrtprojekt Apollo-Sojus beginnt mit dem Start der Raumschiffe.

1975: Island verkündet die Erweiterung seiner beanspruchten Fischereigewässer auf 200 Seemeilen. Internationale Proteste gegen das Vorgehen gipfeln im November im "Kabeljau-Krieg" zwischen Island und Großbritannien.

1985: In Nairobi tagt die UNO-Weltfrauenkonferenz, bei der es erstmals gelingt, Resolutionen über den Ost-West-Konflikt zu verabschieden.



Geburtstage: Sir Richard Westmacott, brit. Bildhauer (1775-1856); Heinrich Kretschmayr, öst. Historiker (1870-1939); Rudolf Levy, dt. Maler (1875-1944); Josef Frank, öst. Architekt; 1914 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbundes (1885-1967); Melpo Axioti, griech. Schriftstellerin (1905-1973); Manfred Swarovski, öst. Unternehmer (1915-1995); Friedrich Niederl, öst. Jurist und ÖVP-Politiker, LH der Steiermark 1971-1980 (1920-2012); Ursula Diestel, dt. Schauspielerin (1920-2015); D. A. Pennebaker, US-Filmemacher (1925-2019); Jacques Derrida, frz. Philosoph (1930-2004); Ken Kercheval, US-Schauspieler ("Dallas") (1935-2019); Jürgen Möllemann, dt. Politiker (FDP) (1945-2003); Tony Esposito, ital. Komponist und Musiker (1950); Arianna Huffington, US-Sachbuchautorin und Journalistin griech. Herkunft; 2005 Mitbegründerin der Online-Zeitung "The Huffington Post" (1950).

Todestage: Wilhelm von Kobell, dt. Maler (1766-1855); Gottfried Keller, schwz. Dichter (1819-1890); Rosalía de Castro, span. Dichterin (1837-1885); Clemens Schmalstich, dt. Komponist (1880-1960); Lotte Werkmeister, dt. Schauspielerin (1886-1970); Margaret Lockwood, brit. Schauspielerin (1916-1990); Norbert Pawlicki, öst. Pianist und Komponist (1923-1990); Paul Bühlmann, schweiz. Schauspieler (1927-2000); Paul Young, brit. Popmusiker ("Mike & The Mechanics") (1947-2000).

Namenstage: Waldemar, Egon, Bonaventura, Balduin, Gumbert, Baltram, Donald, Bernhard, Ceslaus, Wladimir.

