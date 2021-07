Unter Donnerstag, 15. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1291: Der Tod von König Rudolf I. löst in den habsburgischen Erb-Landen Unruhen und Aufstände aus.

1801: Unter dem Ersten Konsul Napoleon Bonaparte schließt das revolutionäre Frankreich mit dem Heiligen Stuhl ein Konkordat, das den Katholizismus als "Religion der Mehrheit der Franzosen" anerkennt.

1826: Sultan Mahmoud II. verfügt die Auflösung der Janitscharen, deren Erhebung blutig niedergeschlagen wird.

1901: Die osmanische Regierung verbietet den Bürgern bei Androhung der Todesstrafe, das Wort "Jungtürke" auszusprechen. Damit soll die Bewegung der Jungtürken unterdrückt werden, die 1860 gegründet wurde, um Reformen durchzusetzen.

1921: Auf dem Wiener Heldenplatz findet die erste Parade des neuen Bundesheeres statt. Dem Infanterieregiment Nr. 4 (Hoch- und Deutschmeister) wird die rot-weiß-rote Fahne der Republik übergeben.

1931: Das US-Luftschiff "Akron" wird mit einer Tragfähigkeit von 91 Tonnen und einem Radius von 17.000 Kilometer als das größte der Welt vorgestellt.

1941: In Montenegro beginnt der Aufstand der Tito-Partisanen.

1976: Der sowjetische Regimekritiker Andrej Amalrik darf in die Niederlande ausreisen.

1981: Die israelische Luftwaffe bombardiert die libanesische Hauptstadt Beirut. Der Angriff fordert mehr als 300 Todesopfer.

1996: Die Ehe des britischen Thronfolgerpaares Charles und Diana wird geschieden. Sie wird am 28. August rechtskräftig.

1996: Der Großteil der Billa-Gruppe wird an den deutschen Lebensmittelkonzern Rewe verkauft.

2016: Wieder ein offenbar islamistisch motivierter Terroranschlag in Frankreich: In der Hafenstadt Nizza fährt ein 31-jähriger Tunesier einen Lastwagen direkt in die belebte Uferstraße "Promenade des Anglais" und tötet 84 Menschen, bis ihn die Polizei erschießt. Mehr als 200 weitere Personen werden verletzt. Auch diesen Anschlag reklamiert die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich.

2016: Ein Putschversuch des Militärs erschüttert die Türkei. Nach einer chaotischen Nacht mit Straßenkämpfen, Panzern in den Straßen, Luftangriffen auf das Parlament und mehreren Hundert Toten wird der Staatsstreich niedergeschlagen. Was dann folgt, dauert bis heute an: Unter den zunächst ungläubigen, dann entsetzten Blicken der Welt setzt Präsident Erdoğan zu einer Säuberungswelle nie da gewesenen Ausmaßes an: Er verhängt den Ausnahmezustand, in den folgenden Wochen und Monaten werden Zehntausende Menschen verhaftet, Schulen, Zeitungen und Fernsehsender geschlossen - sämtlich mit der Begründung, sie stünden der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen nahe, einem einstigen Weggefährten und nunmehrigen Gegner Erdoğans, den dieser als Drahtzieher des Putschversuches bezeichnet.



Geburtstage: Rembrandt (Harmensz van Rijn), holl. Maler (1606-1669); Sámuel Gyarmathi, ung. Sprachwiss. (1751-1830); Ugo Ojetti, ital. Schriftsteller (1871-1946); Nicola Abbagnano, ital. Philosoph (1901-1990); Jack Hamilton Beeson, US-Komponist (1921-2010); Robert Bruce Merrifield, US-Biochemiker (1921-2006); Driss Chraïbi, marokk. Schriftsteller (1926-2007); Leopoldo Galtieri, argent. General und Juntachef (1926-2003); Carl Melles, öst. Dirigent (1926-2004); Kjell Johansson, schwed. Schriftsteller (1941); Hassanal Bolkiah, 29. Sultan von Brunei (1946); Linda Ronstadt, US-Popsängerin (1946); Jesse Ventura, US-Catcher und Politiker (1951); Forest Whitaker, US-Schauspieler (1961).

Todestage: Rudolf I. von Habsburg, röm.-dt. König (1218-1291); Aleksander Graf Fredro, poln. Dramatiker (1793-1876); Ilja Iljitsch Metschnikow, russ. Zoologe und Bakteriologe, Nobelpreis Medizin 1908 (1845-1916); Paul William Gallico, US-Schriftsteller (1897-1976); Markus Prachensky, öst. Maler; 1956 Gründung der Künstlergruppe "Galerie nächst St. Stephan" gemeinsam mit Wolfgang Hollegha, Josef Mikl und Arnulf Rainer (1932-2011).

Namenstage: Waldemar, Egon, Bonaventura, Balduin, Gumbert, Baltram, Donald, Bernhard, Ceslaus, Wladimir.