Unter Dienstag, 15. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1846: Der Oregon-Vertrag zwischen den USA und Großbritannien legt den 49. Breitenkreis als amerikanisch-kanadische Grenze fest.

1851: Der Amerikaner Jacob Fussell eröffnet in Baltimore die erste Speiseeisfabrik.

1866: Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und Preußen.

1896: Die japanische Insel Hondo wird von einem Erdbeben heimgesucht, dem mehr als 27.000 Menschen zum Opfer fallen.

1941: In Nordafrika beginnen die Briten eine Offensive gegen die deutsch-italienischen Stellungen bei Salloum-Bardia, die in dreitägigen Kämpfen abgeschlagen wird.

1941: Das faschistische Marionettenregime in Kroatien unter dem Ustascha-Führer Ante Pavelić tritt dem Dreimächtepakt bei.

1946: In Paris beginnt die zweite Session der Außenministerkonferenz über die Friedensverträge mit den ehemaligen Verbündeten Nazideutschlands (bis 12. Juli).

1961: Auf einer Pressekonferenz in Ostberlin verneint DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht die Frage, ob der Bau einer Mauer in Berlin geplant sei.

1971: Eröffnung des Freud-Museums in Wien, Berggasse 19.

1991: Auf dem SPÖ-Parteitag stimmen zwei Drittel der Delegierten für die Namensänderung in Sozialdemokratische Partei Österreichs.

1991: Der letzte sowjetische Soldat verlässt Ungarn.

2001: Am Rande des EU-Gipfels in Göteborg kommt es zu schweren Krawallen; das Zentrum der schwedischen Stadt wird teilweise verwüstet, drei Demonstranten werden von Sicherheitskräften angeschossen. Der schwedische Premier und EU-Ratsvorsitzende Göran Persson spricht von einer "Tragödie".

2006: Unter dem zu Ende gehenden österreichischen Ratsvorsitz beschließt der EU-Gipfel, eine Entscheidung zur umstrittenen europäischen Verfassung auf Ende 2008 zu vertagen. Zudem lehnen die Staats- und Regierungschefs den österreichischen Vorschlag ab, die Aufnahmefähigkeit der Union zu einem offiziellen Kriterium für die Erweiterung zu machen.



Geburtstage: Philipp Emanuel von Fellenberg, schweiz. Sozialpädagoge (1771-1844); Susanne von Almassy, öst. Schauspielerin (1916-2009); Herbert A. Simon, US-Wirtschaftswissenschafter; Nobelpreis 1978 (1916-2001); Helmuth Josseck, öst. Politiker (1921-2007); Erroll Garner, US-Jazzmusiker (1921-1977); Heinz Kaminski, dt. Astronom (1921-2002); Ingrid van Bergen, dt. Schauspielerin (1931); Claude Brasseur, frz. Schauspieler (1936-2020); Jörg A. Eggers, öst. Regisseur (1936); Dietmar Ganshofer, öst. Musiker (1961).

Todestage: Friedrich II., öst. Babenbergerherzog (um 1210-1246); Ernst Leitz, dt. Fabrikant (Leica) (1871-1956); Wendell M. Stanley, US-Biochemiker, Nobelpreis 1946 (1904-1971); Sir W. Arthur Lewis, brit. Wirtschaftswissenschafter, Nobelpreis 1979 (1915-1991); Ella Fitzgerald, US-Jazzsängerin (1918-1996); Ladislav Kupkovič, slowak. Komponist (1936-2016).

Namenstage: Lothar, Gebhard, Vitus, Veit, Bernhard, Klara, Kreszentia, Modestus, Isfried, Germana, Georg.