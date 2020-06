Unter Montag, 15. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1215: Die englischen Stände erzwingen von König Johann "ohne Land" die "Magna Charta", die vor allem den Interessen des Adels- und Ritterstandes dient und von Papst Innozenz III. verdammt wird.

1475: In Rom wird die Biblioteca Apostolica Vaticana gegründet.

1520: Mit der Bulle "Exsurge Domine" droht die Kurie Martin Luther den Bann an. (Statt binnen 60 Tagen zu widerrufen, verbrannte der Reformator die Bulle in Wittenberg und vollzog damit den Bruch mit der Kirche).

1775: Der zweite Kontinentalkongress in Philadelphia proklamiert die amerikanischen Milizen zur Kontinentalarmee und ernennt George Washington zum Oberkommandierenden.

1785: Der französische Ballonfahrer de Rozier stürzt bei Boulogne tödlich ab und wird damit das erste Opfer der Luftfahrt.

1880: Gründung des Mozart-Museums in Salzburg.

1930: Bundeskanzler Johann Schober veranlasst die Landesverweisung des deutschen Ex-Majors Waldemar Pabst wegen unerlaubter politischer Betätigung als "Bundesstabschef" der Heimwehren.

1940: Nach einem Ultimatum vom 12. Juni besetzen sowjetische Truppen Litauen, das damit seine staatliche Selbstständigkeit verliert.

1945: In einer Hamburger Pension, wo er sich unter falschem Namen einquartiert hatte, wird Hitlers Außenminister Ribbentrop gefangen genommen.

1950: Die Westmächte schlagen vor, die militärischen Oberbefehlshaber in Österreich durch zivile Hochkommissare zu ersetzen.

1985: Brasilianische Wissenschafter identifizieren ein Skelett und einen Schädel als sterbliche Überreste des KZ-Arztes Josef Mengele.

1985: In Linz wird die bis dahin modernste Straßenbahn Europas - der "L 10" genannte zehnachsige Gelenktriebwagen - in Betrieb genommen.

2000: Die rot-grüne Regierung und Vertreter der Energiewirtschaft einigen sich darauf, den Betrieb deutscher Kernkraftwerke auf 32 Jahre zu befristen.



Geburtstage: Edward, der "Schwarze Prinz", engl. Heerführer; Prinz von Wales (1330-1376); Wilhelm Leuschner, dt. Gewerkschafter (1890-1944); Thomas H. Weller, US-Virusforscher Nobelpreis 1954 (1915-2008); Belinda Lee, brit. Filmschauspielerin (1935-1961); Leah Remini, US-amer. Schauspielerin (1970).

Todestage: Ernst Weiß, öst. Arzt und Schriftsteller (1882-1940); John Atanasoff, US-amer. Physiker und Computerpionier (1903-1995); Harald Rowohlt, dt. Autor/Übersetzer (1945-2015).

Namenstage: Lothar, Gebhard, Vitus, Veit, Bernhard, Klara, Kreszentia, Modestus, Isfried, Germana, Georg.

Quelle: SN