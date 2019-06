Unter Samstag, 15. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1904: Beim Brand des Vergnügungsdampfers "General Slocum" kommen in New York mehr als tausend Menschen, zumeist Kinder, ums Leben.

1904: Otto Nußbaumer gelingt in der Technischen Hochschule in Graz die erste drahtlose Musikübertragung.

1919: Ein kommunistischer Putschversuch in Wien wird im Keim erstickt, Hunderte KP-Führer werden verhaftet. Ein Zusammenstoß zwischen Demonstranten und der Polizei fordert 20 Todesopfer und 80 Verletzte.

1919: Die Engländer Alcock und Whitten-Brown beenden die erste Nonstop-Atlantiküberquerung mit ihrem Doppeldecker nach 16 Stunden und 27 Minuten Flugzeit und landen in Irland.

1924: Der US-Kongress verabschiedet ein Gesetz, das allen Indianern die Staatsbürgerschaft garantiert.

1944: US-Maschinen greifen erstmals von Flugplätzen in China aus Ziele auf den japanischen Inseln an. Amerikanische Truppen gehen auf der Marianen-Insel Saipan an Land.

1964: Die letzten französischen Truppen verlassen das seit 1962 souveräne Algerien.

1969: Der Gaullist Georges Pompidou wird in der Stichwahl mit 57,8 Prozent der Stimmen zum französischen Staatspräsidenten gewählt. Er besiegt den Zentrumsdemokraten Alain Poher.

1979: Beginn des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Jimmy Carter und UdSSR-Generalsekretär Leonid Breschnjew in Wien. Es endet am 18. Juni mit der Unterzeichnung des SALT-II-Abkommens über die Begrenzung der strategischen Rüstung in der Wiener Hofburg.



Geburtstage: Nicolas Poussin, franz. Maler (1594-1665); Trygue Gulbranssen, norweg. Schriftsteller (1894-1962); Wilhelm Hufnagl, öst. Volksschauspieler (1904-1994); Juri Andropow, sowjet. Politiker (1914-1984); Saul Steinberg, rumän.-US-Karikaturist (1914-1999); Ezer Weizman, israel. Staatspräsident (1924-2005); Joachim Herz, dt. Opernregisseur (DDR) (1924-2010); Simone Rethel, dt. Schauspielerin (1949); James Belushi, US-Schauspieler/Filmregisseur (1954); Oliver Kahn, dt. Fußballtorwart (1969); Ice Cube, US-amer. Rap-Musiker u. Schauspieler (1969).

Todestage: Murad I., Sultan des Osmanischen Reiches (1326-1389); James K. Polk, 11. US-Präsident (1795-1849); Alfred Bruneau, franz. Komponist (1857-1934).

Namenstage: Lothar, Gebhard, Vitus, Veit, Bernhard, Klara, Kreszentia, Modestus, Isfried, Germana, Georg.



Quelle: SN