Unter Samstag, 15. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1571: Moskau wird von den Tataren niedergebrannt.

1796: Napoleons Italienarmee marschiert siegreich in Mailand ein.

1846: Der Freistaat Krakau wird mit dem Einverständnis Russlands und Preußens dem Kaisertum Österreich einverleibt. Frankreich und England erheben dagegen Einspruch.

1891: In der ersten Sozialenzyklika "Rerum Novarum" hebt Papst Leo XIII. die Pflicht des Staates hervor, sich für die ausgebeuteten Arbeiter einzusetzen und ihnen das Recht auf Vereinigung zu gewähren.

1911: Als Folge der Antitrust-Gesetzgebung in den USA wird die "Standard Oil Company of New Jersey", eine Rockefeller-Holdinggesellschaft, die zwei Drittel des US-amerikanischen Raffineriegeschäfts kontrolliert, in eine Vielzahl kleinerer selbstständiger Firmen aufgeteilt.

1916: Beginn der österreichischen Offensive gegen die Italiener zwischen Rovereto und Val Sugana.

1916: US-Truppen besetzen die Dominikanische Republik mit der Begründung, amerikanisches Eigentum und das Leben von US-Bürgern schützen zu müssen.

1926: Nach dem Putsch von Marschall Piłsudski wird der polnische Staatspräsident Wojciechowski abgesetzt. Die neuen Machthaber setzen den berühmten Chemiker Ignacy Mościcki als nominelles Staatsoberhaupt ein.

1931: Papst Pius XI. erlässt 40 Jahre nach der Sozialenzyklika "Rerum novarum" von Leo XIII. die neue Sozialenzyklika "Quadragesimo anno".

1946: Gemeinsame Großkundgebung von ÖVP, SPÖ und KPÖ vor dem Wiener Rathaus für das Selbstbestimmungsrecht Südtirols.

1961: In seiner Sozialenzyklika "Mater et magistra" fordert Papst Johannes XXIII. die uneingeschränkte Mitbestimmung und die Beteiligung der Arbeiter am Produktivvermögen.

1991: Edith Cresson wird als Nachfolgerin von Michel Rocard als erste Frau zur Ministerpräsidentin Frankreichs ernannt.



Geburtstage: Alfred Rethel, dt. Maler/Zeichner (1816-1859); Michail A. Bulgakow, russ. Schriftsteller (1891-1940); Edmond Hall, US-Jazzmusiker (1901-1967); Max Frisch, schweiz. Schriftsteller (1911-1991); Richard Hey, dt. Schriftsteller (1926-2004); Peter Shaffer, brit. Dramatiker (1926-2016); Hellmuth Matiasek, öst. Theaterintendant/Regisseur (1931); Sir James Fitz-Allen Mitchell, ehem. Premierminister von St. Vincent und Grenadinen (1931); Frank Wilczek, US-Physiker; Nobelpreis 2004 (1951).

Todestage: Hendrik de Keyser, niederl. Baumeister (1565-1621); Franz von Dingelstedt, dt. Theaterleiter (1814-1881); Sir Tyrone Guthrie, brit. Theaterregisseur (1900-1971); Walther Ludwig, dt. lyrischer Tenor (1902-1981); Shintarō Abe, jap. Politiker (1924-1991); Elio de Angelis, ital. Rennfahrer (1958-1986).

Namenstage: Sophie, Rupert, Isidor, Sonja, Berta, Gertrud, Heinrich, Johannes, Athanasius.