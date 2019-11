Unter Freitag, 15. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1889: Kaiser Pedro II. von Brasilien muss nach dem Staatsstreich des Marschalls Manuel Deodoro da Fonseca abdanken, Proklamation der Republik. Wegen der entschädigungslosen Abschaffung der Sklaverei 1888 hatte sich der Großgrundbesitz vom Kaiser abgewandt.

1894: Erstes reguläres Fußballspiel zweier Mannschaften in Wien: Vor 150 Zuschauern gewinnt "Cricketer" auf der Kuglerwiese in Heiligenstadt gegen "Vienna" 4:0.

1954: Erster planmäßiger Passagierflug über den Nordpol ("Polarroute"): Die SAS (Scandinavian Airlines System) fliegt mit einer "Douglas DC-6B" in 24 Stunden und 13 Minuten von Kopenhagen nach Los Angeles.

1959: Die deutschen Sozialdemokraten verabschieden auf einem Sonderparteitag im Bonner Stadtteil Bad Godesberg ein neues Grundsatzprogramm, das sogenannte Godesberger Programm. Mit der Abkehr von marxistischen Positionen und einem Bekenntnis zur Westintegration Deutschlands öffnet sich die SPD breiteren Wählerschichten. In dem Dokument heißt es: "Die Sozialdemokratie ist aus einer Arbeiterpartei zu einer Partei des Volkes geworden."

1964: Südtirol: Anschlag der "Pusterer-Buam" auf den Brenner-Express.

1969: In Washington demonstrieren 250.000 Menschen gegen den Krieg, den die USA in Vietnam führen.

1984: Zum ersten Mal seit der Teilung des Landes finden offizielle Wirtschaftsgespräche zwischen Nord- und Südkorea statt.

1989: Erste direkte Präsidentenwahl in Brasilien seit drei Jahrzehnten: Für die Stichwahl qualifizieren sich der rechtsgerichtete Kandidat Fernando Collor de Mello und der Linkssozialist Lula da Silva.

1994: Als erstes österreichisches Staatsoberhaupt besucht Bundespräsident Thomas Klestil Israel. Vor der Knesset in Jerusalem erklärt er, die Österreicher müssten sich "zum schweren Erbe der Geschichte bekennen". Er verbeuge sich "in tiefer Betroffenheit vor den Opfern der Nazizeit".

1994: Der Ministerrat beschließt das EU-Begleitgesetz, das die Mitwirkung des Nationalrats bei EU-Entscheidungen und die Mitsprachemöglichkeiten der Bundesländer regelt.

1999: Die USA und die Volksrepublik China schließen ein Handelsabkommen, das Peking den Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) ebnet.

2004: Red Bull kauft das Formel 1-Team Jaguar Racing auf. Das im Besitz des Österreichers Dietrich Mateschitz stehende Team tritt 2005 mit Cosworth-Motoren und im silber-blauen Design an. Einer der beiden Piloten ist der Vorarlberger Christian Klien.

2004: Erich Hackl erhält im Wiener Rathaus den "Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln".



Geburtstage: Jérôme Bonaparte, frz. Prinz, König von Westfalen (1784-1860); Peter Berner, öst. Psychiater (1924-2012); Edward Asner, US-Schauspieler ("Lou Grant") (1929); Martin Bangemann, dt. Politiker (FDP) (1934); Joy Fleming (eigtl. Erna Strube), dt. Sängerin (1944-2017); Aleksander Kwaśniewski, poln. Politiker (1954).

Todestage: William Murdoch, schott. Erfinder (1754-1839); Alfred Werner, schwz. Chemiker, Nobelpreis 1913 (1866-1919); Charles T. Wilson, brit. Physiker, Nobelpreis 1927 (1869-1959); Annemarie Böll, dt. Witwe von Heinrich Böll (1910-2004); Pavle (Gojko Stojčević), serbisch-orthodoxer Patriarch (1914-2009).

Namenstage: Leopold, Albert, Marinus, Ilona, Arthur, Eugenius, Josef, Desiderius, Helene.

