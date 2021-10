Unter Freitag, 15. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1581: In Paris wird im Auftrag der französischen Königin Katharina von Medici das "Ballet comique de la Reine" gegründet.

1946: Einen Tag vor seiner geplanten Hinrichtung verübt Hitlers einstiger "Reichsmarschall" Hermann Göring im Nürnberger Kriegsverbrechergefängnis Selbstmord.

1946: In Berlin wird der erste DEFA-Spielfilm, "Die Mörder sind unter uns" (Regie Wolfgang Staudte) mit Hildegard Knef in der Hauptrolle, uraufgeführt.

1956: Der erste gemusterte Jahrgang (1937) des Bundesheeres der Zweiten Republik rückt in die Kasernen ein.

1971: Mit der Inbetriebnahme der Großsendeanlage auf dem Dobratsch in Kärnten wird die letzte große Senderversorgungslücke geschlossen.

1976: Erhard Busek wird auf einem außerordentlichen Landesparteitag zum Chef der Wiener ÖVP gewählt.

1981: Der Literaturnobelpreis wird dem in Bulgarien geborenen und in der Schweiz lebenden Wahlösterreicher Elias Canetti (1905-1994) verliehen. Die theoretische Grundlage zu seinem Werk schuf er mit dem Essay "Masse und Macht", der die fundamentale Bedeutung dieser Phänomene für die politische Realität aufzeigt.

1991: Gegen den Willen der politischen Führung des serbischen Bevölkerungsteils proklamiert das Parlament von Bosnien-Herzegowina die staatliche Souveränität.

1996: Der jordanische König Hussein besucht erstmals seit dem Sechstagekrieg vom Juni 1967 und der israelischen Okkupation des Westjordanlandes die Stadt Jericho, die in Erfüllung des israelisch-palästinensischen Grundlagenvertrages von 1993 den Palästinensern übergeben wurde. Um dem palästinensischen Anspruch auf einen eigenen Staat Rechnung zu tragen, hatte der Monarch 1988 die Ausgliederung des Westjordanlandes aus seinem Reich verfügt.

2001: Bei Parlamentswahlen in Argentinien erleidet die Regierungspartei von Präsident de la Rúa eine schwere Niederlage.

2001: Der Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, Rudi Klausnitzer, gibt seinen Rücktritt bekannt. Er wird Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe "News", dessen Posten er bis Ende 2005 innehat.



Geburtstage: Moritz Hartmann, öst. Schriftsteller (1821-1872); Enrique Jardiel Poncela, span. Autor (1901-1952); Hermann Josef Abs, dt. Bankier (1901-1994); Bernhard von Brentano, dt. Schriftsteller (1901-1964); Hoimar von Ditfurth, dt. Wissenschafter (1921-1989); Karl Richter, dt. Organist und Dirigent (1926-1981); Michel Foucault, frz. Philosoph (1926-1984); Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam, ind. Politiker (1931-2015); Heide Keller, dt. Schauspielerin (1941-2021); Richard Carpenter, US-Popsänger (1946); Carlo Janka, schweiz. Skirennläufer (1986).

Todestage: Isolde Hausser-Ganswindt, dt. Physikerin (1889-1951); Hermann Göring, nationalsoz. Politiker (1893-1946); Joseph Offenbach, dt. Schauspieler (1904-1971); Lieve Baeten, belg. Illustratorin und Kinderbuchautorin (1954-2001).

Namenstage: Theresia, Thekla, Herfried, Bandolf, Aurelia, Hedwig, Walter, Elisabeth.