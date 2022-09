15. September 1982: Papst Johannes Paul II. empfängt den Präsidenten der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Yasser Arafat, in Privataudienz

Unter Donnerstag, 15. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1697: Kurfürst Friedrich August ("der Starke") von Sachsen wird in Krakau als August II. zum König von Polen gewählt. Er ist der Nachfolger des 1696 verstorbenen Johann III. Sobieski.

1902: Die Bregenzerwaldbahn wird in Betrieb genommen.

1917: Gemeinsames Manifest (Absichtserklärung) des deutschen und des österreichischen Kaisers zur Übertragung der Gesetzgebungsgewalt im besetzten Polen an eine noch zu bildende polnische Regierung.

1922: Bei Fischer erscheint die indische Dichtung "Siddhartha" von Hermann Hesse.

1932: In Leipzig wird die Kálmán-Operette "Gräfin Mariza" als Film mit Dorothea Wieck uraufgeführt. Auf dem Büchermarkt erscheinen Joseph Roths "Radetzkymarsch", Max Halbes "Scholle und Schicksal" und Ernst von Salomons "Die Stadt".

1942: In Stalingrad erreichen deutsche Truppen den Südbahnhof, bei Woronesch beginnt eine neue sowjetische Entlastungsoffensive.

1947: Die am 10. Februar in Paris unterzeichneten Friedensverträge der Alliierten mit Rumänien, Italien, Ungarn, Bulgarien und Finnland treten in Kraft.

1947: In Caux in der Schweiz treffen Delegierte aus 35 Staaten zur "Weltkonferenz der moralischen Aufrüstung" zusammen.

1957: Bei den Bundestagswahlen in Westdeutschland erringen die konservativen Unionsparteien CDU und CSU unter Kanzler Adenauer die absolute Mehrheit.

1972: Ägyptens Staatschef Sadat und Libyens Revolutionsführer Gaddafi kündigen in Tripolis den (nicht verwirklichten) Zusammenschluss ihrer beiden Staaten an.

1972: Exilkroaten entführen zwischen Göteborg und Stockholm eine DC-9 und erzwingen die Freilassung von sechs verurteilten Terroristen, mit denen sie nach Spanien fliegen. Dort werden am 16. September alle festgenommen.

1982: Papst Johannes Paul II. empfängt den Präsidenten der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Yasser Arafat, in Privataudienz.

2002: US-Präsident George W. Bush erklärt die Irak-Frage zum entscheidenden Test für die Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen.

2002: Die Sozialdemokraten gewinnen die Reichstagswahlen in Schweden.

2007: In Bratislava (Preßburg) werden siamesische Zwillinge in einem rund 20 Stunden dauernden Eingriff getrennt. Die am 11. April geborenen Kinder waren an Bauch und unterer Brusthälfte zusammengewachsen. Obwohl sich die Ärzte zunächst optimistisch geben, sterben beide Kinder in den ersten Oktobertagen.

2007: Der frühere schottische Rallye-Weltmeister Colin McRae, sein fünfjähriger Sohn Johnny und zwei weitere Insassen verunglücken bei einem Hubschrauberunglück in Schottland tödlich.



Geburtstage: Guillaume-Henri Dufour, schwz. General und Kartograph, Mitbegründer d. Roten Kreuzes (1787-1875); Theodor Fuchs, öst. Geologe, Paläontologe und Museumskustos (1842-1925); Paul Schöffler, dt. Opernsänger (1897-1977); Hilde Güden, öst. Sopranistin (1917-1988); Erika Köth, dt. Koloratursopranistin (1927-1989); Ruth Feldgrill-Zankel, öst. Politikerin (ÖVP) (1942); Wen Jiabao, chin. Politiker; von 2003-2013 Ministerpräsident (1942); Hans-Jörg Tauscher, dt. Ex-Skirennläufer (1967); Letizia von Spanien, span. Journalistin und Frau des spanischen Königs (1972); René Haselbacher, ehem. öst. Radrennfahrer (1977).

Todestage: Joseph Schöpf, öst. Maler (1745-1822); Harry Dean Stanton, US-Schauspieler (1926-2017); Christian Ferras, frz. Violinist (1933-1982); Colin McRae, brit. Rallye-Weltmeister (1968-2007).

Namenstage: Dolores, Nikomedes, Melitta, Ekhard, Tobias, Roland, Ludmilla, Nicetas, Luithard, Jeremias.