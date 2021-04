Unter Freitag, 16. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1291: König Rudolf von Habsburg kauft von dem Abt Berchtold von Murbach den Hof Luzern. Luzern wird österreichische Landstadt.

1521: Martin Luther trifft in Worms ein, wo sich der Reichstag versammelt hat. Zwei Tage später weigert er sich, seine Lehren zurückzunehmen.

1856: In der Pariser Seerechtsdeklaration werden die Kaperei abgeschafft und die Begriffe Konterbande und Blockade festgelegt.

1871: Die Reichsverfassung des Deutschen Reiches tritt in Kraft. Berlin wird Reichshauptstadt. Die erbliche Kaiserwürde fällt dem preußischen König zu. Die 25 Einzelstaaten, darunter die Königreiche Bayern, Sachsen und Württemberg, stehen unter der Hegemonie Preußens, der Reichskanzler ist politisch nur dem Kaiser verantwortlich.

1906: Das Pazifik-Kabel zwischen den USA und China wird fertiggestellt.

1921: Max Hoelz, Führer des Aufruhrs in Mitteldeutschland, wird in Berlin verhaftet und am 22. Juni zu lebenslanger Haft verurteilt, 1928 wird er vorzeitig entlassen.

1956: Außenminister Leopold Figl und Staatssekretär Bruno Kreisky hinterlegen in Straßburg die Urkunde über den Beitritt Österreichs zum Europarat - Österreich ist das 15. Mitglied.

1981: In Hamburg stirbt der rechtskräftig verurteilte Terrorist Sigurd Debus an den Folgen eines Hungerstreiks. Sein Tod löst in mehreren deutschen Städten Ausschreitungen und Brandanschläge aus.

1986: Der Chef der Zürcher Baupolizei tötet bei einem Amoklauf vier Menschen.

1986: Die irische Bankiersfrau Jennifer Guinness wird acht Tage nach ihrer Entführung von der Polizei befreit, drei Kidnapper werden festgenommen.

1986: Stalins Tochter Swetlana Allilujewa kehrt nach 18-monatigem Aufenthalt in der Sowjetunion in die USA zurück.

1996: Der Hauptausschuss des Nationalrats hebt das Einreiseverbot für Mitglieder des Hauses Habsburg auf.

2001: Die israelische Luftwaffe greift zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder syrische Stellungen im Libanon an.



Geburtstage: Jules Hardouin-Mansart, frz. Baumeister/Versailles (1646-1708); Sir John Franklin, brit. Admiral/Polarforscher (1786-1847); Ford Madox Brown, brit. Maler (1821-1893); John Millington Synge, irischer Dramatiker (1871-1909); Ernst Thälmann, dt. KP-Politiker (1886-1944); Tristan Tzara, frz. Schriftsteller (1896-1963); Walter Franck, dt. Schauspieler (1896-1961); Peter Ustinov, brit. Schauspieler, Regisseur und Autor (1921-2004); Wolfgang Leonhard, öst. Schriftsteller (1921-2014); Gerhard F. Hummel, dt. Medienexperte (1921-2008).

Todestage: Domenico Dragonetti, ital. Musiker (1763-1846); Viktor Oskar Tilgner, öst. Bildhauer (1844-1896); David Lean, brit. Regisseur (1908-1991); Kurt Mühlenhaupt, Berliner Malerpoet (1921-2006); Tomás Gutiérrez Alea, kuban. Filmregisseur (1928-1996); Josef "Joki" Kirschner, öst. Schriftst. (1931-2016); Sigurd Debus, dt. mutmaßl. RAF-Mitglied (1942-1981).

Namenstage: Bernadette, Benedikt, Carius, Herwig, Turibius, Charisius, Jochen, Joachim.