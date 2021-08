Unter Montag, 16. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1731: Der Reichstag erlässt ein Reichszunftgesetz, das die weitgehende Autonomie der Zünfte einschränkt.

1821: Mit der päpstlichen Bulle "Provida solersque" von Pius VII. werden die Kirchenverhältnisse in Süddeutschland neu geregelt.

1876: In Bayreuth wird Richard Wagners "Siegfried" uraufgeführt.

1906: Die chilenische Hafenstadt Valparaíso wird durch ein Erdbeben mit anschließenden Bränden zerstört, um die 20.000 Tote.

1916: In Österreich beginnt die behördliche Requirierung von Metallgeräten und Metallgegenständen aus privaten Haushalten.

1931: Der Drei-Masken-Verlag kündigt Werner Bergengruens Roman "Herzog Karl der Kühne" an.

1936: Mit einem Propagandaerfolg für Hitler gehen die XI. Olympischen Sommerspiele in Berlin zu Ende. Die deutsche Mannschaft belegt mit 33 Gold-, 26 Silber- und 30 Bronzemedaillen erstmals den ersten Platz in der Nationenwertung.

1941: Im Süden der Ostfront erobern deutsche Truppen die Hafenstadt Nikolajew, die Finnen nehmen Sortavala am Ladoga-See.

1956: In Köln wird die Verfilmung von Carl Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick" (Regie Helmut Käutner) mit Heinz Rühmann in der Titelrolle uraufgeführt.

1976: In der Schweiz wird der pensionierte Chef der Luftschutztruppen, Jean-Louis Jeanmaire, unter Spionageverdacht für die Sowjetunion verhaftet, er legt ein Geständnis ab.

1976: Auf der Philippineninsel Mindanao kommen mehrere tausend Menschen in einer durch ein Erdbeben ausgelösten Flutwelle ums Leben.

1986: Rebellen im Sudan schießen ein Verkehrsflugzeug ab: 60 Tote.

2001: Die Sophiensäle in Wien werden durch ein Feuer weitgehend zerstört.

2006: Der langjährige paraguayische Militärmachthaber Alfredo Stroessner stirbt im Alter von 93 Jahren im brasilianischen Exil.

2011: Mit mehreren Festakten wird in Kärnten die Lösung der Frage der zweisprachigen Ortstafeln, mit Bundeskanzler Werner Faymann und dem slowenischen Ministerpräsidenten Borut Pahor, gefeiert. In den Orten Eisenkappel/Železna Kapla und Sitterdorf/Žitara vas werden die ersten zweisprachigen Ortstafeln montiert. Am 6. Juli wurde der jahrzehntelange Streit über die Aufstellung der Ortstafeln offiziell beigelegt.



Geburtstage: Franz Alt, öst. Maler (1821-1914); Franz Joseph II., Fürst von Liechtenstein (1906-1989); Edward Ochab, poln. Politiker (1906-1989); Theodor Mayer-Maly, öst. Jurist (1931-2007); Lesley Ann Warren, US-Schauspielerin (1946).

Todestage: Ramakrishna, hinduist. Mystiker/Reformator (1834-1886); Bela Lugosi, ungar. Schauspieler (1884-1956); Hugo Hirsch, dt. Operettenkomponist (1884-1961); João Havelange, bras. FIFA-Präsident (1916-2016).

Namenstage: Stefan, Rochus, Joachim, Sieglinde, Christian, Theodor, Altfried, Alfred, Arnold, Arnulf.