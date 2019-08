Unter Freitag, 16. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1784: Kaiser Joseph II. eröffnet das "Allgemeine Krankenhaus" in Wien. Es war auf seine Veranlassung auf dem Areal des 1693 errichteten "Großarmenhauses" erbaut worden und zu diesem Zeitpunkt das größte und modernste Krankenhaus der Welt.

1819: Bei einer Demonstration von 60.000 Arbeitern für eine Parlamentsreform und niedrigere Brotpreise kommt es auf dem Saint Peter's Field im englischen Manchester zum Peterloo Massacre.

1824: Der Bundestag verlängert die "Karlsbader Beschlüsse" mit ihren harten Maßnahmen gegen jede Art von Liberalität und patriotisch-demokratischer Bewegung auf unbestimmte Zeit.

1914: Deutsche Truppen nehmen die belgische Festung Lüttich.

1914: Der k.u.k. Kreuzer "Zenta" wird von überlegenen französischen Seestreitkräften vor Cattaro versenkt.

1924: Die Londoner Konferenz, auf welcher der Dawes-Plan über die deutschen Reparationen vereinbart wird, geht zu Ende.

1929: An der Grenze zur Mandschurei kommt es zu Kämpfen zwischen russischen und chinesischen Truppen.

1974: Türkische Invasionstruppen vollenden die faktische Teilung der Insel Zypern.

1984: Die USA bringen mit einer Rakete drei Forschungssatelliten aus der BRD, Großbritannien und den USA auf Umlaufbahnen.

1999: Auf Vorschlag des russischen Präsidenten Boris Jelzin bestätigt das Unterhaus (Staatsduma) in Moskau den neuen Premierminister Wladimir Putin im Amt.

1999: Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Vietnamkriegs eröffnen die USA wieder ein Generalkonsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon).



Geburtstage: Wendell Stanley, US-Biochemiker/Nobelpreisträger (1904-1971); Ernst Wilhelm Eschmann, dt. Schriftsteller (1904-1987); Ralf Bendix, dt. Schlagersänger (1924-2014); Bill Evans, US-Jazzmusiker (1929-1980); Pierre Richard, franz. Schausp./Regisseur (1934); Rolf Knie, schweiz. Maler/Artist (1949); James Cameron, US-Filmregisseur (1954); Didier Cuche, ehem. schwz. Skirennläufer (1974).

Todestage: Wenzel, böhm. und dt. König (1361-1419); Robert Wilhelm Bunsen, dt. Chemiker (1811-1899); John George Diefenbaker, kanad. Politiker (1895-1979); Margaret Mitchell, US-Schriftstellerin (1900-1949); Carl Mydans, US-amer. Fotojournalist; "Life"-Kriegsfotograf (1907-2004); Peter Scholl-Latour, dt. Journalist (1924-2014).

Namenstage: Stefan, Rochus, Joachim, Sieglinde, Christian, Theodor, Altfried, Alfred, Arnold, Arnulf.

Quelle: SN