16. August 1982: In der Steiermark wird erstmals Erdgas gefunden

Unter Dienstag, 16. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1632: In der Schlacht bei Wiesloch besiegen im Dreißigjährigen Krieg die schwedischen Truppen unter König Gustav II. Adolf die Katholische Liga.

1717: Der kaiserliche Feldmarschall und Heerführer Prinz Eugen von Savoyen besiegt die Türken und erobert Belgrad.

1777: In der Schlacht von Bennington während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges besiegen die amerikanischen Milizen die englischen Truppen, zu denen auch hessische Einheiten gehören.

1812: Während des Britisch-Amerikanischen Krieges kapituliert das amerikanische Fort Detroit unter William Hull vor den britischen Truppen.

1857: Giuseppe Verdis Oper "Aroldo" mit dem Libretto von Francesco Maria Piave wird am Teatro Nuovo in Rimini mit Erfolg uraufgeführt.

1917: Österreichisch-ungarische Truppen werfen russische und rumänische Einheiten bei Mărășești über den Sereth zurück.

1922: Während einer Flugschau in Polen kommen bei Puck (Putzig) mehr als 50 Menschen durch den versehentlichen Abwurf einer Fliegerbombe ums Leben.

1937: Die japanische Regierung verfügt nach ihrem China-Überfall die allgemeine Mobilmachung.

1947: Der UNO-Sicherheitsrat lehnt die Aufnahmegesuche von Österreich, Ungarn, Italien, Rumänien und Bulgarien ab.

1967: Der tschechoslowakische Schriftsteller Ladislav Mňačko ("Wie die Macht schmeckt") wird wegen einer pro-israelischen Stellungnahme aus der CSSR ausgebürgert.

1972: Nach einem Attentatsversuch auf König Hassan II. von Marokko begeht Innenminister General Mohammed Oufkir nach offizieller Darstellung Selbstmord.

1982: In der Steiermark wird erstmals Erdgas gefunden.

1987: Der Absturz eines Verkehrsflugzeugs der US-Gesellschaft Northwest-Airlines auf eine Autobahn bei Detroit fordert 158 Tote.

1992: US-Präsident George Bush gibt den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit Kanada und Mexiko über die Nordamerikanische Freihandelsvereinbarung ("North America Free Trade Agreement"/NAFTA) bekannt.

2002: Die israelische Regierung fordert die USA zu einer baldigen Militärschlag gegen den Irak auf.

2002: Die von der deutschen rot-grünen Regierung berufene Hartz-Kommission legt ihr Konzept zur Senkung der hohen Arbeitslosigkeit vor. Der VW-Manager Peter Hartz übergibt den Akt in Berlin rlin an Bundeskanzler Gerhard Schröder.



Geburtstage: Albrecht II., dt. König (1397-1439); Siegmund von Hausegger, öst. Komponist (1872-1948); Augusto Giacometti, schweiz. Maler (1877-1947); Georgette Heyer, engl. Schriftstellerin (1902-1974); Edward James, brit. Kunstsammler/Mäzen (1907-1984); Steve Carell, US-Schauspieler und Komiker (nach anderen Angaben 1963) (1962).

Todestage: Rudolf Greinz, Tiroler Mundartdichter (1866-1942); Irving Langmuir, US-Chemiker/Physiker; Nobelpreis 1932 (1881-1957); Elvis Presley, US-Sänger (1935-1977); Martin Deutsch, öst.-US-Physiker (1917-2002).

Namenstage: Stefan, Rochus, Joachim, Sieglinde, Christian, Theodor, Altfried, Alfred, Arnold, Arnulf.