Unter Sonntag, 16. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1725: Der französische König Ludwig XV. wird 15-jährig mit Maria Leszczyńska, der sieben Jahre älteren Tochter des Königs Stanislaus I. von Polen, vermählt. Sie schenkt ihm in zehn Jahren zehn Kinder, darunter den Dauphin, Vater der Könige Ludwig XVI., Ludwig XVIII. und Karl X.

1925: Uraufführung des Spielfilms "Goldrausch" von und mit Charlie Chaplin.

1945: Kaiser Hirohito befiehlt allen japanischen Truppen, das Feuer einzustellen. Der Krieg ist damit praktisch zu Ende.

1945: Polen muss in Moskau einen Vertrag über seine neue Grenze mit der Sowjetunion unterzeichnen, mehr als 180.000 Quadratkilometer und etwa 46 Prozent polnischen Gebietes werden an die UdSSR abgetreten. Als Ersatz erfolgt die Verschiebung der Westgrenze bis zur Oder-Neiße-Linie.

1950: Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Theodor Körner legt den Grundstein für die zehntausendste nach 1945 errichtete Gemeindewohnung.

1960: Die Mittelmeerinsel Zypern, bisher britische Kronkolonie, wird als binationale Republik ein souveräner Staat. Der griechische Ethnarch und orthodoxe Erzbischof Makarios III. wird Präsident, Türkenführer Kücük Vizepräsident. Großbritannien, Griechenland und die Türkei sind vertraglich Garantiemächte des neuen Staates.

1995: Mit der Landung in New York gelingt einer Concorde der Air France die Umrundung der Erde in der Rekordzeit von 31 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden.

2000: Die britische und die französische Luftfahrtbehörde verhängen bis auf weiteres ein Flugverbot für das Überschallflugzeug "Concorde".



Geburtstage: Jean de La Bruyère, franz. Schriftsteller (1645-1696); Heinrich Marschner, dt. Komponist (1795-1861); Giovanni Bosco (Don Bosco), ital. Jugendheiliger (1815-1888); Gabriel Lippmann, franz. Physiker, Nobelpreis (1845-1921); Liane Haid-Spycher, öst. Filmschauspielerin (1895-2000); Charles Bukowski, US-Schriftsteller (1920-1994); Edith Mill, öst. Schauspielerin (1925-2007); Wolfgang Völz, dt. Schauspieler (1930-2018); Robert Culp, US-Schauspieler (1930-2010); Bruce Beresford, austral. Filmregisseur (1940); Jack Unterweger, öst. Prostituiertenmörder und "Häfenliterat" (1950-1994); Wiltrud Drexel, öst. Unternehmerin und ehem. Skirennläuferin (1950); Timothy Hutton, US-Schauspieler (1960); Franz Welser-Möst, öst. Dirigent (1960).

Todestage: Jakob Bernoulli, schweiz. Mathematiker (1654-1705); Henri Desgrange, frz. Radrennfahrer, Journalist; Begründer der "Tour de France" (1865-1940); Ivar Johnsson, schwed. Bildhauer (1885-1970); Carlos Raul Villanueva, venez. Architekt (1900-1975); Frère Roger, franz. Theologe, Gründer der ökumenischen Bruderschaft von Taizé (1915-2005).

Namenstage: Stefan, Rochus, Joachim, Sieglinde, Christian, Theodor, Altfried, Alfred, Arnold, Arnulf.

Quelle: SN