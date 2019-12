Unter Montag, 16. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1809: Um die österreichische Kaisertochter Erzherzogin Marie Louise heiraten zu können, verfügt Frankreichs Kaiser Napoleon I. die Auflösung seiner kinderlosen ersten Ehe mit Kaiserin Joséphine de Beauharnais.

1874: Baubeginn für das Burgtheater an der Wiener Ringstraße.

1944: Zwischen Monschau und Echternach beginnt die deutsche "Ardennen-Offensive".

1944: Einer in einem Antwerpener Kino einschlagenden deutschen V2-Rakete fallen 567 Menschen zum Opfer, 291 werden verletzt.

1949: Der Nationalrat beschließt eine allgemeine Steuersenkung und die Einführung der Kinderbeihilfe.

1964: Treffen der Außenminister Österreichs und Italiens, Kreisky und Saragat, in Paris. Teilweise Einigung auf Südtirol-Paket. (Saragat wird wenige Tage später zum Staatspräsidenten gewählt).

1969: Das österreichische Parlament stimmt mit knapper Mehrheit dem Südtirol-Paket zu.

1979: Der internationale Gerichtshof in Den Haag fordert durch einstweilige Verfügung den Iran auf, alle US-Geiseln unverzüglich freizulassen.

1999: Der deutsche Altkanzler Helmut Kohl gibt in einem TV-Interview zu, zwischen 1993 und 1998 als CDU-Chef illegale Spenden von 1,5 bis zwei Millionen Mark angenommen zu haben. Er weigert sich, die Namen der Spender zu nennen.

2004: Die Wiener Austria erreicht im UEFA-Cup durch einen 2:1-Sieg in Utrecht die Runde der letzten 32 und sichert damit das erstmalige Überwintern im Europacup seit 20 Jahren.

2009: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache holt das Kärntner BZÖ heim zu den Freiheitlichen. Das Bündnis ändert seine Parteifarbe von orange wieder auf blau, gibt seinen Namen auf und will im Nationalrat mit der FPÖ kooperieren.

2014: Islamistische Taliban richten in einer Schule in der pakistanischen Millionenstadt Peshawar ein Blutbad unter Kindern und Jugendlichen an: Mindestens 132 Schüler werden getötet, erst nach stundenlangen Gefechten kann die Armee die Geiselnahme beenden und alle Angreifer töten. Die Extremisten, die sogar Schüler als menschliche Schutzschilde missbrauchen, sprechen von einem Racheakt für eine seit Monaten laufende Militäroffensive in ihren Stammesgebieten.



Geburtstage: Otto Greiner, dt. Maler (1869-1916); Noël Coward, engl. Dramatiker (1899-1973); Kurt Gscheidle, dt. Politiker (1929-2003); John Abercrombie, US-Gitarrist und Bassist (1944); Adam Riess, US-amer. Astronom; Nobelpreis 2011 (1969).

Todestage: Adelheid, dt. Kaiserin, zweite Gattin Ottos d. Großen (931?-999); François Quesnay, frz. Arzt (1694-1774); Wilhelm Grimm, deutscher Literaturwissenschafter und Volkskundler/ "Grimms Märchen" (1786-1859); Kostas Varnalis, griech. Schriftsteller (1884-1974); Glenn Miller, US-amer. Komponist und Big-Band-Leader (1904-1944); Agnes Martin, US-amer. Künstlerin (1912-2004); Silvana Mangano, ital. Filmschauspielerin (1930-1989); Yehudit (Judith) Naot, isr. Politikerin (1944-2004); Jegor Gaidar, russ. Wirtschaftsreformer (1956-2009).

Namenstage: Adelheid, Anasias, Sturm, Elke, Ado, Alice, Heidi, Albine, Sebastian.

Quelle: SN