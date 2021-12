Unter Donnerstag, 16. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1526: Nach dem Tod von König Ludwig II., der nach der Niederlage gegen die Türken in der Schlacht bei Mohács auf der Flucht ertrank, und dem Erlöschen der Jagiellonen-Dynastie wird (Ludwigs Schwager) Erzherzog Ferdinand von Habsburg, der Bruder von Kaiser Karl V., gleichzeitig ungarischer und böhmischer König.

1761: Die Russen erobern im Siebenjährigen Krieg die preußische Festung Kolberg.

1916: Erster Weltkrieg: Russische und rumänische Truppen räumen ihre Stellungen in der Dobrudscha.

1926: Die Novelle "Der Tod des Kleinbürgers" von Franz Werfel erscheint.

1931: In Rom wird der deutsche Dominikaner und scholastische Gelehrte Albertus Magnus (Albert Graf von Bollstädt) (1200-1280) von Papst Pius XI. heiliggesprochen und zum Kirchenlehrer erhoben. (Er war Bahnbrecher des Aristotelismus und Vermittler arabischer und jüdischer Wissenschaft an das christliche Mittelalter.)

1941: Die in London residierende Exilregierung der Tschechoslowakei erklärt Deutschland und Italien den Krieg.

1941: Eine deutsche Einsatzgruppe ermordet in Simferopol auf der Krim 12.000 Juden.

1942: Hitler befiehlt die Deportation aller in Deutschland lebenden "Zigeuner" nach Auschwitz.

1946: Der Sozialist Léon Blum, Ministerpräsident der Volksfrontregierung 1936-1938 und später unter deutscher Okkupation eingekerkert und deportiert, wird zum dritten Mal französischer Regierungschef.

1951: Die türkische Regierung belegt kommunistische Parteiarbeit mit der Todesstrafe. (Die 1920 gegründete türkische KP war 1923 verboten worden.)

1961: Der Verfassungsgerichtshof erklärt sich in der Causa Otto Habsburg für unzuständig.

1966: Der UNO-Sicherheitsrat verhängt wegen der rassistischen Politik des weißen Minderheitsregimes ein Wirtschaftsembargo gegen Südrhodesien, das sich einseitig für unabhängig erklärt hat.

1971: Indische Interventionstruppen erobern Dhaka, in Ostpakistan (heute Bangladesch) kapituliert die pakistanische Armee.

1991: Kasachstan erklärt seine Unabhängigkeit von der UdSSR.

2001: Der palästinensische Präsident Yasser Arafat ordnet die Einstellung der gegen Israel gerichteten "bewaffneten Aktivitäten" an.

2006: Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas löst mit dem Aufruf zu vorgezogenen Wahlen Unruhen aus. Die regierende Hamas wirft ihm einen "Staatsstreich gegen den Volkswillen" vor.

2006: In dem buddhistischen Himalaya-Königreich Bhutan findet ein Thronwechsel statt. Nach 35-jähriger Herrschaft dankt König Jigme Singye Wangchuk (51) zugunsten seines ältesten Sohnes, des 26 Jahre alten Kronprinzen Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, ab.

2006: Nach einem gravierenden Fehler beim Setzen der Giftspritze bei einem zum Tod verurteilten Häftling im US-Staat Florida wird diese Hinrichtungsart in den USA infrage gestellt und in mehreren Staaten ausgesetzt.



Geburtstage: Johann W. Ritter, dt. Physiker (1776-1810); Margaret Mead, US-Völkerkundlerin (1901-1978); James McCracken, US-Tenor (1926-1988); Elisabeth Kopp, schwz. Politikerin (1936); Benny Andersson, schwed. Popmusiker "ABBA" (1946); Gabriele Heinisch-Hosek, öst. Pädagogin und Politikerin (SPÖ), NR-Abgeordnete sowie Ministerin in versch. Funktionen, unter anderem Frauen, Bildung (1961).

Todestage: Kaspar Tieffenbrucker, dt. Instrumentenbauer (1514-1571); Siegfried Mahlmann, dt. Schriftsteller (1771-1826); Camille Saint-Saëns, frz. Komponist (1835-1921); Dorothy Dix (eigtl. Elizabeth Meriwether Gilmer), US-Journalistin (1861-1951); Gabriel Narutowicz, poln. Politiker (1865-1922); Albert Lieven, dt. Schauspieler (1906-1971); Stefan Heym, dt. Schriftsteller (1913-2001); Dan Frazer, US-amer. Schauspieler (1921-2011).

Namenstage: Adelheid, Anasias, Sturm, Elke, Ado, Alice, Heidi, Albine, Sebastian.