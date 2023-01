16. Jänner 1893: Der Industrielle Jess W. Reno installiert im Cortlandt-Street-Bahnhof in New York die erste Rolltreppe

Unter Montag, 16. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1783: Einführung der "Civil-Ehe" durch Erlass des "Ehepatentes" von Kaiser Joseph II. Damit wird die Ehe zum bürgerlichen Vertrag zwischen den Partnern. Die kirchliche Trauung bleibt obligat, Scheidung und Wiederverheiratung wurden allerdings möglich.

1893: Der Industrielle Jess W. Reno installiert im Cortlandt-Street-Bahnhof in New York die erste Rolltreppe.

1903: Bei einer Automobil-Ausstellung in England wird erstmals eine von den Duryea-Werken in Coventry gebaute Limousine gezeigt.

1918: Italienische Sturmangriffe gegen den Monte Pertica.

1918: Auf der Eisenbahnstrecke Bremen-Osnabrück verunglückt ein deutscher Fronturlauberzug: 33 Tote und 58 Verletzte.

1938: Als erster Jazzmusiker tritt der Klarinettist Benny Goodman mit seinem Orchester in der New Yorker Carnegie Hall auf. Das Konzert wird ein überwältigender Erfolg.

1948: Belgien, die Niederlande und Luxemburg fordern in gemeinsamen Noten an die USA, Großbritannien und Frankreich, bei der Regelung der Deutschland-Frage herangezogen zu werden.

1973: Österreich nimmt zum ersten Mal als Mitglied des UNO-Sicherheitsrates an einer Sitzung des Gremiums teil. Es ist durch den Kreisky-Mitarbeiter Peter Jankowitsch vertreten.

1973: Die Sowjetunion landet zum zweiten Mal ein ferngesteuertes Elektromobil (Lunochod-2) auf dem Mond.

1998: "Ötzi", der 5.300 Jahre alte Mann vom Hauslabjoch, tritt seine letzte Reise an: Er wird nach Bozen gebracht, wo er die Hauptattraktion eines Archäologie-Museums darstellt.

1998: Unterzeichnung der Partnerschaftscharta, in welcher die USA dem Baltikum zusagt, eine NATO-Mitgliedschaft zu unterstützen. US-Präsident Bill Clinton, sowie seine Kollegen Lennart Meri (Estland), Guntis Ulmanis (Lettland) und Algirdas Brazauskas (Litauen) unterzeichnen das Dokument im Weißen Haus.

2008: Dramatische Preissteigerungen in Österreich, Europa und USA. In Österreich erreicht der Verbraucherpreisindex VPI mit 3,6 Prozent im Dezember 2007 das höchste Niveau seit 1993. Im Gesamtjahr 2007 beträgt die Teuerungsrate 2,2 Prozent und liegt damit über dem angepeilten Ziel von 2 Prozent.

2013: Islamische Extremisten greifen eine Gasförderanlage in der algerischen Wüste an und nehmen dutzende Geiseln. Nach drei Tagen beenden algerische Spezialkräfte mit einem blutigen Einsatz die Geiselnahme. Dabei kommen 37 ausländische, eine einheimische Geisel sowie 29 Angreifer ums Leben. Ein 36-jähriger Niederösterreicher kann sich verstecken und überlebt unverletzt.



Geburtstage: Franz Brentano, dt. Philosoph/Psychologe (1838-1917); André Michelin, frz. Industrieller (1853-1931); Boyd Alexander, brit. Afrikaforscher (1873-1910); Hermann Josef Weidinger, öst. "Kräuterpfarrer" (1918-2004); Pilar Lorengar, span. Sopranistin (1928-1996); William Joseph Kennedy, US-Schriftsteller (1928); Susan Sontag, US-Schriftstellerin (1933-2004); Heinz Cibulka, öst. Fotograf/Aktionist (1943); Gregor Henckel-Donnersmarck, Abt des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz 1999-2011 (1943); John Carpenter, US-Regisseur (1948); Gregor Gysi, dt. Politiker (1948); Emanuel Pogatetz, öst. Ex-Fußballspieler (1983).

Todestage: André Cassagnes, frz. Erfinder (1926-2013); Peter Groeger, dt. Schauspieler und Synchronsprecher (1933-2018); Oliver Ivanović, kosovarischer Serbenführer (1953-2018).

Namenstage: Marcellus, Dietbald, Roland, Theobald, Honoratus, Thusnelda, Till, Ulrich, Heinrich, Otto.