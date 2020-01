Unter Donnerstag, 16. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1800: In Paris wird Luigi Cherubinis Oper "Der Wasserträger" uraufgeführt.

1810: Das erste österreichische Privilegiengesetz (Patentgesetz) wird von Kaiser Franz II. erlassen.

1905: In Magdeburg wird die gebräuchliche Fassung der Oper "Tiefland" von Eugen d'Albert uraufgeführt.

1920: Mit der ersten Sitzung des Völkerbundrates in Paris nimmt der Völkerbund seine Tätigkeit auf.

1920: In den USA tritt die Prohibition, das bis Dezember 1933 geltende strikte Alkoholverbot, in Kraft.

1945: Sowjetische Panzerspitzer erreichen den Ostrand von Tschenstochau, Magdeburg wird durch einen alliierten Luftangriff fast völlig zerstört.

1965: Sieben Österreicher kommen beim Kandaharrennen (Ski-Abfahrt) unter die ersten zehn.

1970: Eröffnung des Düsseldorfer Schauspielhauses (mit "Dantons Tod").

1985: In der Bundesrepublik beginnt der Großversuch "Tempo 100" auf ausgewählten Autobahnabschnitten.

2010: Nachdem sich das Kärntner BZÖ vom Bundes-BZÖ im Dezember abgespalten hat, wird am FPK-Parteitag die Kooperation zwischen den "Freiheitlichen in Kärnten" und der FPÖ einstimmig beschlossen und Uwe Scheuch zum Landesparteiobmann gewählt.



Geburtstage: Johannes Rebmann, dt. Afrikaforscher (1820-1876); Josef Kirchknopf, öst. Politiker (1930); Udo Lattek, dt. Fußballer und Trainer (1935-2015); Franz Müntefering, dt. Politiker (SPD) (1940); Thaddaeus Ropac, öst. Galerist (1960).

Todestage: Georg Spalatin, dt. reform. Theologe (1484-1545); Alfred Maleta, öst. Politiker (1906-1990); Klaus Jepsen, dt. Schauspieler und Synchronsprecher (Danny DeVito) (1936-2005).

Namenstage: Marcellus, Dietbald, Roland, Theobald, Honoratus, Thusnelda, Till, Ulrich, Heinrich, Otto.

Quelle: SN