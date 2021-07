Unter Freitag, 16. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1661: Ein Stockholmer Kreditinstitut gibt die ersten Banknoten in Europa heraus.

1811: Erzherzog Johann gründet in Graz das steirische Landesmuseum "Joanneum". Er stiftet als Grundlage seine naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Sammlungen.

1866: Preußische Truppen rücken in Frankfurt am Main ein. Preußen annektiert den Stadtstaat und bringt auch das Herzogtum Nassau und das Großherzogtum Hessen unter seine Kontrolle.

1931: Kaiser Haile Selassie I. von Äthiopien erlässt eine Verfassung. Alle Gesetze müssen vom Thron bestätigt werden.

1941: Die ersten Einheiten der spanischen "Blauen Division" für den Einsatz im Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion treffen in Deutschland ein.

1951: Der belgische König Leopold III. muss unter dem Druck massiver Proteste gegen sein Verhalten nach dem deutschen Überfall 1940 zugunsten seines 21-jährigen Sohnes Baudouin I. abdanken.

1961: Das Emirat Kuwait wird gegen irakischen Widerstand als Vollmitglied in die Arabische Liga aufgenommen.

1971: Der spanische Staatschef General Francisco Franco ernennt Prinz Juan Carlos von Bourbon, Enkel des letzten Königs Alfons XIII. und designierter Thronerbe, zu seinem Stellvertreter.

1996: In Rom wird der ehemalige linksextremistische Terrorist Germano Maccari zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war Mitglied jenes Kommandos der "Roten Brigaden", das 1978 den christdemokratischen Parteichef und Ex-Premier Aldo Moro entführt und später ermordet hatte.

2001: Der Belgier Jacques Rogge wird als Nachfolger des Spaniers Juan Antonio Samaranch Torelló zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt.



Geburtstage: Andrea del Sarto, ital. Maler (1486-1530); Giuseppe Piazzi, ital. Astronom (1746-1826); Julius Plücker, dt. Mathematiker (1801-1868); Mary Eddy, amer. Gründerin der Christian-Science-Kirche (1821-1910); Trygve Lie, norw. Politiker, 1. UN-Generalsekretär 1946-1953 (1896-1968); Ginger Rogers (eigtl. Virginia McMath), amer. Schauspielerin und Tänzerin (1911-1995); Bernard William Rogers, US-General (1921-2008); Geoffrey Burgon, brit. Komponist (1941-2010); Louise Frechette, kanad. Diplomatin und Politikerin, stellv. UNO-Generalsekretärin (seit 1998) (1946); Paulus Hochgatterer, öst. Psychiater und Schriftsteller (1961).

Todestage: Papst Innozenz III. (1160-1216); Edmond Huot de Goncourt, franz. Schriftsteller (1822-1896); Paul Wilhelm von Keppler, dt. kath. Theologe, Bischof von Rottenburg (1852-1926); Arthur Briggs, US-Jazzmusiker (1899-1991); Robert Motherwell, US-Maler/Grafiker (1915-1991); Beate Uhse, dt. Unternehmerin und Gründerin des ersten Sexshops der Welt (1919-2001); Morris, eigtl. Maurice de Bévère, belg. Comiczeichner, Schöpfer von "Lucky Luke" (1923-2001); Rosa "Ossi" Reichert, dt. Riesenslalom-Olympiasiegerin 1956 (1925-2006); Claire Watson, US-Opernsängerin (1927-1986).

Namenstage: Carmen, Elvira, Maria v. Berg, Karmel, Irmengard, Reinaldis, Reinhilde, Ruth, Monulf, Milo.