Unter Sonntag, 16. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1779: Spanien erklärt England den Krieg - Beginn der Belagerung von Gibraltar.

1919: Die Alliierten lehnen die deutschen Gegenvorschläge zu den Friedensbedingungen ab und fordern ultimativ die Annahme des Versailler Vertrages.

1954: In Südvietnam ernennt Kaiser Bao Dai den pro-amerikanischen und anti-französischen katholischen Politiker Ngo Dinh Diem zum Regierungschef. Dieser lässt den Monarchen 1955 in einem Referendum absetzen.

1959: In Linz wird der vierte Hochofen der VÖEST angeblasen.

1989: In Budapest werden die sterblichen Überreste des 1958 hingerichteten Ministerpräsidenten Imre Nagy nach der Exhumierung feierlich in einem Ehrengrab beigesetzt.

1994: Der Wiener Alterzbischof Kardinal Franz König fordert eine Änderung der von ihm als zu restriktiv empfundenen Ausländergesetze.

1994: In Kolumbien verabschieden 19 lateinamerikanische Staaten zusammen mit den ehemaligen Kolonialmächten Spanien und Portugal die "Erklärung von Cartagena", in der sie sich zu Integrationsbemühungen nach europäischem Vorbild bekennen.

1994: Israel und der Heilige Stuhl nehmen vollwertige diplomatische Beziehungen auf.



Geburtstage: Hugo Thiemig, öst. Schauspieler (1854-1944); Willy Boskowsky, öst. Dirigent (1909-1991); Anna Wimschneider, dt. Autorin (1919-1993); William F. Sharpe, US-Wirtschaftswiss. (1934).

Todestage: Isaac Albéniz, span. Pianist und Komp. (1860-1909); Karl Schiske, öst. Komponist (1916-1969).

Namenstage: Benno, Luitgard, Justina, Quirinus, Franz, Julietta, Kunigunde, Gebhard, Christiane.

Quelle: SN