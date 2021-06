Unter Mittwoch, 16. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1671: Der aufständische Donkosakenführer Stenka Rasin wird in Moskau öffentlich hingerichtet.

1746: Die vereinigten österreichischen und sardischen Truppen schlagen die spanischen und französischen Truppen bei Piacenza.

1866: Preußische Truppen rücken in Sachsen, Hannover und Hessen ein.

1961: Mit den Worten "Schützt mich" bittet der sowjetische Startänzer Rudolf Nurejew am Pariser Flughafen Le Bourget um politisches Asyl.

1976: Die Sicherheitskräfte des südafrikanischen Apartheidregimes richten in Soweto ein Blutbad an: 176 Menschen werden getötet, über tausend werden verletzt.

1986: Bundeskanzler Franz Vranitzky wird von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger vereidigt. Nach dem Rücktritt von Leopold Gratz wird Peter Jankowitsch neuer Außenminister.

1996: Johann Farnleitner wird Nachfolger von Johannes Ditz als Wirtschaftsminister.

1996: Mit Wien beendet das letzte Bundesland die AK-Mitgliederbefragung zur Pflichtmitgliedschaft. Das Gesamtergebnis: 90,6 Prozent Ja-Stimmen.

1996: Alexander Wurz gewinnt als jüngster Fahrer der Geschichte die "24 Stunden von Le Mans".

1996: In Israel bildet der neue Premier Benjamin Netanyahu vom Likud-Block eine rechtsgerichtete Koalitionsregierung.

2001: Die Präsidenten der USA und Russlands, Bush und Putin, treffen auf Schloss Brdo in Slowenien erstmals persönlich zusammen.

2001: Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) wird durch ein Misstrauensvotum von SPD, Grünen und PDS gestürzt.

2006: Die Ehekrise von Ottfried Fischer (52) wird publik. Der deutsche Schauspieler hat eine 15 Jahre jüngere Wienerin kennen und lieben gelernt. Mit deren Rotlicht-Vergangenheit kann sich der "Bulle" nicht anfreunden und beendet flugs die Beziehung. Die Wut von Fischers Frau Renate verfliegt recht schnell und sie nimmt ihren Mann in Gnade wieder auf.

2011: Der Nationalrat schafft den "Habsburger-Paragrafen" ab, der es Nachkommen ehemaliger Herrscherhäuser verboten hat, bei Bundespräsidentenwahlen zu kandidieren.



Geburtstage: Jean Pierre Peugeot, frz. Industrieller (1896-1966); Henri Lefebvre, frz. Philosoph (1901-1991); Walter Barylli, öst. Geiger (1921); Tom Harrell, US-Jazz-Trompeter und Komponist (1946); Robert Schneider, öst. Schriftsteller (1961).

Todestage: Johannes Tauler, dt. Mystiker/Pädagoge (um 1300-1361); Fritz Koch-Gotha, dt. Maler (1877-1956); Reinhard Raffalt, dt. Schriftsteller (1923-1976); Erne Seder, öst. Schauspielerin/Schriftstellerin (1925-2006).

Namenstage: Benno, Luitgard, Justina, Quirinus, Franz, Julietta, Kunigunde, Gebhard, Christiane.