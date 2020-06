Unter Dienstag, 16. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1815: Napoleon I. schlägt die Preußen unter Blücher bei Ligny.

1920: Der Völkerbund hält sein erstes öffentliches Treffen in St. James Palace in London ab.

1940: Die französische "Maginot-Linie" fällt unter dem Ansturm deutscher Truppen.

1945: Sean O'Kelly wird irischer Staatspräsident.

1955: Ein Teil des argentinischen Militärs putscht gegen Staatspräsident Juan Perón. Hunderte Menschen kommen ums Leben.

2010: Thomas Muster verkündet nach elf Jahren die Rückkehr aus der Tennis-Pension. Der ehemalige Weltranglistenerste tritt ab Ende Juni, zumeist erfolglos, vorrangig auf der zweitklassigen Challenger-Tour an.



Geburtstage: Stan Laurel, US-Filmkomiker (1890-1965); Mariano Rumor, ital. Politiker (1915-1990); Jean d'Ormesson, franz. Schriftsteller (1925-2017); Otto Mühl, öst. Aktionskünstler/Maler (1925-2013); Jim Dine, US-Pop-Art-Künstler (1935); Laurie Metcalf, US-amer. Schauspielerin (1955).

Todestage: Nagako Kuni, Kaiserin von Japan (Herrschername: Kōjun; Mutter von Kaiser Akihito) (1903-2000); Edward Sidney Aarons, US-amerikanischer Schriftsteller (1916-1975

Namenstage: Benno, Luitgard, Justina, Quirinus, Franz, Julietta, Kunigunde, Gebhard, Christiane.

Quelle: SN