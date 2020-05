Unter Samstag, 16. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1605: Der römische Aristokrat Camillo Borghese wird als Nachfolger von Clemens VIII. zum Papst gewählt und nimmt den Namen Paul V. an. Sein Pontifikat (bis 1621) steht ganz im Zeichen des Absolutismus und der Prachtentfaltung.

1770: Erzherzogin Marie Antoinette, die jüngste Tochter von Kaiserin Maria Theresia, heiratet den späteren König Ludwig XVI. von Frankreich.

1795: In Amsterdam ruft ein holländisches Revolutionskomitee die Batavische Republik aus und proklamiert den Anschluss an Frankreich.

1810: In Tübingen erscheint in zwei Bänden Goethes naturwissenschaftliches Hauptwerk "Zur Farbenlehre". Den Farben weist der Dichter sinnlich-sittliche Wirkungen zu (z.B. Blau für Sehnsucht, Gelb für Heiterkeit).

1920: Das Schweizer Volk entscheidet sich für den Beitritt zum Völkerbund.

1920: Die Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, wird von Papst Benedikt XV. in Rom heiliggesprochen.

1935: Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei unterzeichnen einen Beistandspakt.

1940: Die Royal Air Force eröffnet mit Angriffen auf Ziele im Ruhrgebiet den "strategischen Luftkrieg" gegen Deutschland.

1950: In München findet die Uraufführung der Operette "Feuerwerk" von Paul Burkhard statt. Das Lied "O mein Papa" wird ein überaus populärer Schlager.

1960: In Paris soll eine zweitägige Gipfelkonferenz zwischen US-Präsident Eisenhower und dem sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow beginnen, sie scheitert aber wegen des Abschusses eines amerikanischen U-2-Aufklärers über der UdSSR noch vor ihrem eigentlichen Beginn.

1975: Die 35 Jahre alte Japanerin Junko Tabei bezwingt als erste Frau den 8.848 Meter hohen Mount Everest.

1995: In Tokio wird der japanische Sektenführer Shoko Asahara festgenommen. Seine Aum-Sekte wird für Giftgasanschläge auf die U-Bahn der Hauptstadt verantwortlich gemacht, die zwölf Todesopfer und mehr als 5500 Verletzte gefordert hatten.

2000: In Anerkennung ihrer schauspielerischen Leistungen wird Liz Taylor von der britischen Königin Elizabeth II. geadelt.

2015: Ägyptens erster demokratisch gewählter früherer Präsident Mohammed Mursi wird zum Tode verurteilt. In dem Prozess um Gefängnisausbrüche während der Revolte gegen Mursis Vorgänger Hosni Mubarak im Jahr 2011 wird zudem gegen mehr als 100 weitere Angeklagte die Todesstrafe verhängt.

2015: Völlig unerwartet berichtete Organisator Gery Keszler in seiner Rede am Life Ball davon, sich selbst in seinen 20ern in Australien mit dem HI-Virus infiziert zu haben. "Ich war einer der ersten in Österreich, der sich mit Aids infiziert hat."



Geburtstage: Henry Fonda, US-Schauspieler (1905-1982); Martine Carol, frz. Filmschauspielerin (1920-1967); Friedrich Gulda, öst. Pianist/Komponist (1930-2000); Massimo Moratti, ital. Großindustrieller (1945); Johannes Bednorz, dt. Mineraloge/Physiker; Nobelpreis 1987 (1950); Debra Winger, US-Filmschauspielerin (1955); Gabriela Sabatini, arg. Tennisspielerin (1970).

Todestage: Lola Flores, span. Schauspielerin und Flamencotänzerin (1923-1995); Sammy Davis Jr., US-Entertainer (1925-1990); Andrzej Szczypiorski, poln. Schriftst. (1928-2000); Jim Henson, US-Puppenspieler/-hersteller (1936-1990).

Namenstage: Johann Nepomuk, Ubald, Peregrinus, Dietrich, Adelphus, Hans, Hannes, Adolf, Simon, Germar.



