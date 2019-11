Unter Samstag, 16. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1909: Als erste Fluggesellschaft wird in Frankfurt am Main die "Deutsche Luftschiffahrt AG" (Delag) gegründet.

1914: Papst Benedikt XV. erlässt seine erste Friedensenzyklika und betet um "Frieden für die Völker und für die Kirche".

1939: Deutschland vereinbart mit der Sowjetunion die Umsiedlung der Deutschen aus Ostgalizien und Wolhynien.

1944: Mit dem Angriff der 9. US-Armee gegen die Front der deutschen 5. Panzerarmee beginnt die "Dritte Schlacht um Aachen".

1969: Amerikanische Medien berichten erstmals über das von US-Soldaten verübte Massaker in der südvietnamesischen Ortschaft My Lai, wo 507 Zivilisten - unter ihnen 17 schwangere Frauen und 60 Greise - am 16. März 1968 niedergemetzelt worden waren (1974 wird der dafür verantwortliche Ex-Oberleutnant William Calley begnadigt).

1979: In Draguignan in Südfrankreich wird die deutsche Millionenerbin Christina von Opel wegen Rauschgiftschmuggels zu zehn Jahren Haft verurteilt.

1989: In der Katholischen Universität von San Salvador richten rechtsextreme Armeeangehörige ein Blutbad an: Sechs Jesuiten, unter ihnen der Rektor, sowie eine Angestellte und deren Tochter werden grausam ermordet.

1994: Das ukrainische Parlament ratifiziert den Atomwaffensperrvertrag.

2004: Die Boeing X-43A, ein Überschall-Forschungsmodell mit einem sog. Scramjet-Antrieb, fliegt mit einer Geschwindigkeit von Mach 9,8 einen neuen Weltrekord.



Geburtstage: Graf Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, Gründer der Paneuropa-Bewegung (1894-1972); Burgess Meredith, US-Schauspieler (1909-1997); Anatoli Dobrynin, russ. Diplomat (1919-2010); Franz Nekula, öst. Politiker (SPÖ) (1924-2011); Lotte Profohs (verw. Leherb), öst. Malerin (1934-2012); George A. Joulwan, US-General (1939); Diana Krall, kanad. Pianistin und Sängerin (1964); Paul Scholes, engl. Fußballspieler (1974).

Todestage: Carl von Linde, dt. Industrieller (1842-1934); Joachim Ringelnatz, dt. Schriftsteller (1883-1934); Franz Paul, öst. Schriftsteller und Kabarett-Autor (1896-1994); Paul Pörtner, dt. Schriftsteller (1925-1984); Daniel Nathans, US-Mikrobiologe, Nobelpreis für Medizin 1978 (1928-1999).

Namenstage: Margarethe, Othmar, Albert, Edmund, Walter, Hugo, Alfred, Gottfried, Agnes.



Quelle: SN