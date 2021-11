Unter Dienstag, 16. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1866: Die erste Nummer der "Frankfurter Zeitung" erscheint.

1916: Russland protestiert gegen die Ausrufung eines Königreichs Polen durch die Mittelmächte.

1941: Mit Ausnahme der Festung Sewastopol befindet sich die gesamte Krim-Halbinsel in der Gewalt der deutschen Angreifer.

1956: Die UNO-Vollversammlung fordert die Einstellung der Deportationen ungarischer Freiheitskämpfer.

1971: Als erstes österreichisches Staatsoberhaupt stattet Bundespräsident Franz Jonas Italien einen Staatsbesuch ab. In Rom wird er von Staatspräsident Giuseppe Saragat empfangen.

1976: Die Deutsche Demokratische Republik bürgert den regimekritischen Liedermacher Wolf Biermann wegen "grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten" aus.

2001: In New York wird die "Neue Galerie New York - Museum for German and Austrian Art" eröffnet.

2006: Gemeinsam mit vier amerikanischen Kollegen und neun Irakern wird der Oberösterreicher Bert Nussbaumer im Südirak, nahe der Grenze zu Kuwait, entführt. Er ist mit einem Konvoi unterwegs, den er im Auftrag der US-Sicherheitsfirma Crescent Security Group bewachen soll. Zu der Entführung bekennt sich die Gruppe "Nationaler Islamischer Widerstand im Irak - Furqan Brigaden". Sie fordert die Befreiung aller Gefangenen der britischen und der US-Armee im Irak. Am 28. März 2008 wird bekanntgegeben, dass Nussbaumer tot aufgefunden wurde, auch die vier Amerikaner wurden ermordet.



Geburtstage: Hugo Lederer, dt. Bildhauer (1871-1940); Hugo Meisl, öst. Fußballfunktionär (1881-1937); Fred von Hoerschelmann, dt. Schriftsteller (1901-1976); Ton de Leeuw, niederl. Komponist (1926-1996); Antonio Gades (eigtl. Antonio Esteve Ródenas), span. Flamencotänzer (1936-2004); Joaquín Navarro Valls, span. Journalist und Vatikansprecher (1936-2017); Miguel Sandoval, US-Schauspieler (1951); Alexander Popow, russ. Schwimmer (1971).

Todestage: George Graham, brit. Uhrmacher (1674-1751); Johann Nepomuk Vogl, öst. Schriftstelle (1802-1866); Milton Friedman, US-amer. Ökonom, Nobelpreis 1976 (1912-2006); William Holden, US-Filmschauspieler (1918-1981).

Namenstage: Margarethe, Othmar, Albert, Edmund, Walter, Hugo, Alfred, Gottfried, Agnes.