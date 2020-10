Unter Freitag, 16. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1900: Großbritannien und Deutschland einigen sich im "Yangtse-Abkommen" auf den Grundsatz der "offenen Tür" in China. Meeresküste und Flüsse des in halbkoloniale Abhängigkeit abgesunkenen chinesischen Kaiserreiches sollen "für alle Nationen frei" bleiben.

1915: Beginn der russischen Gegenoffensive ("Brussilow-Offensive", benannt nach dem Oberbefehlshaber der russischen Südwestfront). Bei Czatorysk gelingt den Russen ein Durchbruch.

1925: Der (auf der am 5. Oktober eröffneten Konferenz von Locarno ausgehandelte) Vertrag von Locarno wird abgeschlossen. Deutschland, Frankreich und Belgien verzichten auf jede gewaltsame Änderung der gemeinsamen Grenzen. Großbritannien und Italien treten dem Abkommen als Garantiemächte bei.

1935: Bundespräsident Wilhelm Miklas eröffnet die Wiener Höhenstraße.

1945: Gründung der Welternährungsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen in Quebec in Kanada.

1980: Die türkische Militärjunta unter General Kenan Evren erklärt die politischen Parteien für aufgelöst. Der gestürzte Ministerpräsident Süleyman Demirel und Oppositionsführer Bülent Ecevit sind zusammen mit weiteren Spitzenpolitikern in Internierungshaft.

1990: Italien schließt seine Grenzen für den Schwerverkehr aus Richtung Österreich, um die Ausstellung von zusätzlichen Transitgenehmigungen für italienische Lkw zu erzwingen.

1995: Vor dem Capitol in Washington demonstrieren Hunderttausende ("Million Men March") unter Führung von Louis Farrakhan, dem Chef der radikalen afroamerikanischen Bewegung "Nation of Islam", gegen weiße Vorherrschaft in den USA und für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.

2015: Die EU und die Türkei einigen sich auf einen gemeinsamen Plan zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. EU-Ratsvorsitzender Donald Tusk erklärt nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs, der Türkei sei für eine bessere Grenzsicherung eine Beschleunigung des Visa-Liberalisierungsprozesses angeboten worden und auch "sehr viel Geld".



Geburtstage: Jakob II., König von Schottland (1430-1460); Pierre Puget, frz. Barockbildhauer (1620-1694); Johann Georg Sulzer, schwz. Philosoph (1720-1779); Gottlieb Jakob Kuhn, schwz. Dichter (1775-1845); Michael Collins, irischer Revolutionär (1890-1922); Paul Strand, US-Fotograf (1890-1976); Primo Conti, ital. Maler und Schriftst. (1900-1988); Angela Lansbury, brit. Schauspielerin (1925); Klaus Piltz, dt. Manager (1935-1993).

Todestage: Hugh Latimer, brit. Reformator (1470/80/85-1555); Raimund Graf Montecuccoli, ital. kaiserlicher Feldherr (1609-1680); Christian Krohg, norw. Maler (1852-1925); Luigi Longo, ital. Politiker (1900-1980); Enrico Piaggio, ital. Unternehmer; Erfinder des Vespa-Rollers 1946 (1905-1965); Emil Berna, schwz. Regisseur (1907-2000); Jorge Bolet, US-Pianist kuban. Herk. (1914-1990); Art Blakey, US-Jazzmusiker (1919-1990).

Namenstage: Gallus, Hedwig, Margareta Maria A., Herburg, Gerhard, Luitgard, Longinus, Florentinus.

Quelle: SN