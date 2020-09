Unter Mittwoch, 16. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1810: Der mexikanische Dorfpfarrer Hidalgo y Costilla ruft zum Kampf der Indianer und Mestizen auf und löst die erste Unabhängigkeitsrevolte Mexikos gegen Spanien aus.

1915: Haiti, seit dem 28. Juli von US-Truppen besetzt, wird praktisch ein Protektorat der Vereinigten Staaten.

1940: Italienische Truppen erreichen bei ihrem Vorstoß nach Ägypten Sidi Barrani, bleiben dort aber liegen.

1940: In Konstanz wird der Film "Kleider machen Leute" mit Heinz Rühmann und Hertha Feiler uraufgeführt.

1945: Papst Pius XII. ernennt den Bischof von Veszprém, József Mindszenty, zum Erzbischof von Esztergom (Gran) und Primas von Ungarn.

1955: Österreich hat seine Lufthoheit wieder.

1955: Der argentinische Präsident Juan Perón wird durch einen von der katholischen und der liberalen Opposition unterstützten Putsch des Heeres gestürzt und geht nach Spanien ins Exil.

1970: Eröffnung des Internationalen Pressezentrums (IPZ) in Wien durch Bundespräsident Jonas. Das IPZ ist bis 2005 Sitz der APA und zahlreicher Büros anderer Presseagenturen.

1970: In Jordanien brechen blutige Kämpfe ("Schwarzer September") zwischen palästinensischen Guerillas und der Armee aus.

1975: Der luxemburgische Außenminister Gaston Thorn wird zum Präsidenten der UNO-Vollversammlung gewählt.

1975: Papua-Neuguinea wird ein unabhängiger Staat im britischen Commonwealth.

1980: Der Bonner UNO-Botschafter Rüdiger von Wechmar wird als erster Deutscher Präsident der UNO-Vollversammlung.

1990: Zehntausende fordern in Moskau den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Ryschkow und den raschen Übergang zur Marktwirtschaft.

2000: Der peruanische Präsident Alberto Fujimori kündigt überraschend seinen Rücktritt und Neuwahlen ohne seine Teilnahme an.

2000: Der ORF startet die erste Staffel der Reality-Soap "Taxi Orange".

2015: Österreich startet angesichts des hohen Flüchtlingsaufkommens Grenzkontrollen. Unterstützt wird die Exekutive dabei im Rahmen eines Assistenzeinsatzes vom Bundesheer. In den Tagen davor waren täglich tausende Asylsuchende von Ungarn aus über den Grenzübergang Nickelsdorf nach Österreich ein- und zum Großteil nach Deutschland weitergereist. Dieser Zustrom dauert trotz der Kontrollen mehrere Wochen bis zur Errichtung von Grenzzäunen an der kroatisch-ungarischen Grenze an. Ab da verlagert sich der Flüchtlingszug in die Steiermark.



Geburtstage: Fürst Michail Kutusow, russ. Generalfeldmarschall (1745-1813); Vladimír Holan, tschechoslow. Dichter (1905-1980); Frederick A. Praeger, US-Verleger (1915-1994); Riley "B.B." King, US-Bluesmusiker (1925-2015); Charlie Byrd, US-Jazzmusiker (1925-1999); Charles James Haughey, irischer Politiker (1925-2006); Esther Vilar, arg.-dt. Autorin (1935); Carl Andre, US-Bildhauer (1935); Taneti Mamau, kiribat. Politiker; Staatspräsident seit 2016 (1960); Madeline Zima, US-amer. Schauspielerin (1985).

Todestage: Leo Fall, öst. Operettenkomponist (1873-1925); Peter Paul Althaus, dt.Lyriker/Kabarettist (1892-1965); Jean Piaget, schweiz. Psychologe (1896-1980); Witold Wirpsza, poln. Schriftsteller (1918-1985); F. K. Waechter, dt. Karikaturist (1937-2005).

Namenstage: Edith, Cornelius, Cyprian, Ludmilla, Eugenius, Euphemia, Eugenie, Lucia.

Quelle: SN