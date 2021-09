Unter Donnerstag, 16. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1701: Im französischen Exil in Saint-Germain-en-Laye stirbt der englische König Jakob II. Stuart. Sein absolutistisches Regime und seine Versuche, den Katholizismus in England wieder aufzurichten, hatten zu seinem Sturz geführt.

1901: Nach der Unterzeichnung des internationalen Boxerprotokolls und der Rückkehr des Kaiserhofes ziehen wieder chinesische Truppeneinheiten in die Hauptstadt Peking ein.

1916: Frankreich und England erkennen den von Tomáš G. Masaryk in Paris gegründeten Tschechischen Nationalrat als provisorische tschechische Regierung an.

1936: Der frühere Bundeskanzler Karl Buresch nimmt sich in Wien das Leben. Der christlichsoziale Ex-Landeshauptmann von Niederösterreich war zuletzt Gouverneur der Postsparkasse.

1941: In Teheran muss Schah Reza Pahlewi zugunsten seines Sohnes Mohammed Reza abdanken und nach Südafrika ins Exil gehen.

1961: In Wien wird die Schottentor-Passage, im Volksmund liebevoll "Jonas-Reindl" (nach Bürgermeister Franz Jonas) genannt, eröffnet.

1966: Einweihung der neuen Metropolitan Opera mit Samuel Barbers Oper "Antony und Cleopatra".

1986: Die EG-Außenminister vereinbaren in Brüssel begrenzte Sanktionen gegen Südafrika.

1986: Bei einem Brand in einer südafrikanischen Goldmine kommen 177 Menschen ums Leben, 235 werden verletzt.

1996: Der französische Präsident Jacques Chirac lässt im Rahmen seiner Militärreform den Atomraketenstützpunkt auf dem südfranzösischen Plateau d'Albion schließen.

2001: Nach fünfzehnjährigen Verhandlungen ist der Weg für die Aufnahme der Volksrepublik China in die Welthandelsorganisation (WTO) frei.



Geburtstage: Emilia Pardo Bazán, span. Schriftstellerin (1851-1921); Franz Josef Karl Edler von Matsch, öst. Maler und Bildhauer (1861-1942); Karl Dönitz, dt. Großadmiral und Hitler-Nachfolger (1891-1980); Maurice Sachs, frz. Schriftsteller (1906-1945); Rudolf Zehetgruber, öst. Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent (1926); Günther Frank, öst. Schauspieler (1936); Karin Huebner, dt. Schauspielerin (1936-2006); David Copperfield, US-Illusionist (1956); Elīna Garanča, lett. Opernsängerin (1976).

Todestage: Jakob II., König von England, Schottland und Irland (1633-1701); Jakob Prandtauer, öst. Barockbaumeister (1660-1726); Daniel Gabriel Fahrenheit, dt. Physiker (1686-1736); Jakob Adam, öst. Kupferstecher (1748-1811); Sir James Hopwood Jeans, brit. Mathematiker (1877-1946); Karl Buresch, öst. Politiker (1878-1936); Carlo Azeglio Ciampi, ital. Bankier und Politiker, 1999-2006 Staatspräsident (1920-2016); Edward Albee, US-Dramatiker (1928-2016); Edi Stöllinger, öst. Motorrad-GP-Pilot (1948-2006).

Namenstage: Edith, Cornelius, Cyprian, Ludmilla, Eugenius, Euphemia, Eugenie, Lucia.